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    Кучаев: «Не стоит говорить, что «Зенит» – чемпион. Он просто ближе всех к чемпионству»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев считает, что неправильно признавать «Зенит» чемпионом до завершения сезона.

    – «Зенит» уже в любом случае чемпион?

    – Я всегда придерживаюсь мнения, что пока он не стал чемпионом официально, то говорить так не стоит. Каким бы отрыв ни был, «Зенит» – просто ближе всех к чемпионству. Вот и все.

    • «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ, опережая ближайшего преследователя («Локомотив») на девять очков.
    • ЦСКА занимает пятое место (36 очков).

    РФС: «Если ситуация не позволит возобновить сезон, «Зенит» будет объявлен чемпионом»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:10
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1583

      житель СПб 1 час назад

      Болтовня обычная... Да, Зенит сейчас не чемпион. Да, если будет принято решение не доигрывать чемп - Зенит надо признавать чемпионом, без вопросов. Да, если будет продолжен чемпионат (И слава Богу, так и планируется), Зенит с вероятностью 90% станет чемпионом. А больше говорить не о чем. И не зачем. Играй - а не говори.

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      Рейтинг: +600

      кто там 1 час назад

      А ну понятно. Этот то же за чемпионство планирует побороться после карантина?

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      Рейтинг: +2284

      alarm 1 час назад

      «стыдно за спартак!» — добавил в конце Кучаев.

      -1
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