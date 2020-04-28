Кучаев: «Не стоит говорить, что «Зенит» – чемпион. Он просто ближе всех к чемпионству»

Болтовня обычная... Да, Зенит сейчас не чемпион. Да, если будет принято решение не доигрывать чемп - Зенит надо признавать чемпионом, без вопросов. Да, если будет продолжен чемпионат (И слава Богу, так и планируется), Зенит с вероятностью 90% станет чемпионом. А больше говорить не о чем. И не зачем. Играй - а не говори.
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев считает, что неправильно признавать «Зенит» чемпионом до завершения сезона.
– «Зенит» уже в любом случае чемпион?
– Я всегда придерживаюсь мнения, что пока он не стал чемпионом официально, то говорить так не стоит. Каким бы отрыв ни был, «Зенит» – просто ближе всех к чемпионству. Вот и все.
- «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ, опережая ближайшего преследователя («Локомотив») на девять очков.
- ЦСКА занимает пятое место (36 очков).
РФС: «Если ситуация не позволит возобновить сезон, «Зенит» будет объявлен чемпионом»