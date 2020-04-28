Кучаев: «Не стоит говорить, что «Зенит» – чемпион. Он просто ближе всех к чемпионству»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев считает, что неправильно признавать «Зенит» чемпионом до завершения сезона.

– «Зенит» уже в любом случае чемпион?

– Я всегда придерживаюсь мнения, что пока он не стал чемпионом официально, то говорить так не стоит. Каким бы отрыв ни был, «Зенит» – просто ближе всех к чемпионству. Вот и все.

«Зенит» уверенно лидирует в РПЛ, опережая ближайшего преследователя («Локомотив») на девять очков.

ЦСКА занимает пятое место (36 очков).

РФС: «Если ситуация не позволит возобновить сезон, «Зенит» будет объявлен чемпионом»