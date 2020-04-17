Президент Федерации футбола Италии: «Выступающие за досрочное завершение сезона не любят футбол»

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина высказался о текущем положении национального первенства из-за пандемии коронавируса.

Ранее министр спорта страны Винченцо Спадафора заявил, что итальянские клубы могут вернуться к тренировкам в начале мая.

«Да, я также как и Спадафора надеюсь, что мы возобновим тренировки 4 мая. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что Италия оказалась в непростой ситуации, и это касается не только спорта, но и экономики.

Впрочем, я уверен, что мы найдем верный путь и примем правильное решение. Те, кто выступают за досрочное завершение сезона, не любят футбол и хотят лишить нас надежды на будущее. Я буду отстаивать наши интересы до самого конца», – цитирует функционера Football Italia.