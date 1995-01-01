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    Президент Федерации футбола Италии: «Выступающие за досрочное завершение сезона не любят футбол»

    Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина высказался о текущем положении национального первенства из-за пандемии коронавируса.

    Ранее министр спорта страны Винченцо Спадафора заявил, что итальянские клубы могут вернуться к тренировкам в начале мая.

    «Да, я также как и Спадафора надеюсь, что мы возобновим тренировки 4 мая. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что Италия оказалась в непростой ситуации, и это касается не только спорта, но и экономики.

    Впрочем, я уверен, что мы найдем верный путь и примем правильное решение. Те, кто выступают за досрочное завершение сезона, не любят футбол и хотят лишить нас надежды на будущее. Я буду отстаивать наши интересы до самого конца», – цитирует функционера Football Italia.

    Источник: Football Italia

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