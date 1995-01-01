Министр спорта Италии: «Надеемся возобновить тренировки 4 мая»

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора высказался о текущем положении чемпионата страны, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Все решится в ближайшие несколько недель. Это касается не только футбола, но и других видов спорта.

Надеемся, что 4 мая все команды вернутся к тренировкам. Хотим успеть к этому времени даже если работать придется за закрытыми дверьми», – приводит слова министра Football Italia.