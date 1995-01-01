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    Министр спорта Италии: «Надеемся возобновить тренировки 4 мая»

    Министр спорта Италии Винченцо Спадафора высказался о текущем положении чемпионата страны, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    «Все решится в ближайшие несколько недель. Это касается не только футбола, но и других видов спорта.

    Надеемся, что 4 мая все команды вернутся к тренировкам. Хотим успеть к этому времени даже если работать придется за закрытыми дверьми», – приводит слова министра Football Italia.

    • Ранее сообщалось, что некоторые клубы Серии А выступили против продолжения сезона.
    • На данный момент в Италии сыграно 26 туров.
    • Первое место занимает туринский «Ювентус», набравший 63 очка. На второй строчке – «Лацио» (62 балла), а замкнул тройку лучших миланский «Интер», у которого 54 очка.

    Источник: Football Italia

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