AS: «Боруссия» готова продать Холанда «Реалу», но не ранее 2022 года

Дортмундская «Боруссия» не намерена продавать нападающего Эрлинга Холанда в ближайшее время.

По информации AS, немецкий клуб готов рассматривать предложения по норвежцу не ранее 2022 года.

При этом приоритет будет предоставлен «Реалу», с которым у «Боруссии» хорошие деловые отношения.