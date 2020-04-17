AS: «Боруссия» готова продать Холанда «Реалу», но не ранее 2022 года

Дортмундская «Боруссия» не намерена продавать нападающего Эрлинга Холанда в ближайшее время.
По информации AS, немецкий клуб готов рассматривать предложения по норвежцу не ранее 2022 года.
При этом приоритет будет предоставлен «Реалу», с которым у «Боруссии» хорошие деловые отношения.
- Дортмундцы выкупили форварда у «Зальцбурга» в январе за 20 миллионов евро.
- Контракт игрока с дортмундским клубом рассчитан до июня 2024 года.
- В составе новой команды Холанд забил 12 голов в 11 матчах.
Источник: AS