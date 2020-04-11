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    Гризманн купит больнице в родном городе аппараты для массажа сердца

    Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн окажет финансовую помощь больнице в родном Маконе. Он купит ей аппараты для массажа сердца.

    «Мы получили подтверждение, что получим пожертвование. Мы попросили Гризманна о помощи. Наша территория особенно пострадала от пандемии коронавируса. Знаем, что Антуан привязан к Макону, поэтому попросили его принять участие», – приводит слова представителя больницы Mundo Deportivo.

    • Накануне Гризманн собрал 29 тысяч евро на благотворительном стриме.
    • Евросезон приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 108000 человек.

    Источник: Mundo Deportivo

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