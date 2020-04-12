Гризманн купит больнице в родном городе аппараты для массажа сердца

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн окажет финансовую помощь больнице в родном Маконе. Он купит ей аппараты для массажа сердца.
«Мы получили подтверждение, что получим пожертвование. Мы попросили Гризманна о помощи. Наша территория особенно пострадала от пандемии коронавируса. Знаем, что Антуан привязан к Макону, поэтому попросили его принять участие», – приводит слова представителя больницы Mundo Deportivo.
- Накануне Гризманн собрал 29 тысяч евро на благотворительном стриме.
- Евросезон приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 108000 человек.
Источник: Mundo Deportivo