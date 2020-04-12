Гризманн купит больнице в родном городе аппараты для массажа сердца

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн окажет финансовую помощь больнице в родном Маконе. Он купит ей аппараты для массажа сердца.

«Мы получили подтверждение, что получим пожертвование. Мы попросили Гризманна о помощи. Наша территория особенно пострадала от пандемии коронавируса. Знаем, что Антуан привязан к Макону, поэтому попросили его принять участие», – приводит слова представителя больницы Mundo Deportivo.