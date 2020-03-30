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  • «Сидим и ждем». Федун высказался о снижении зарплат игрокам РПЛ

«Сидим и ждем». Федун высказался о снижении зарплат игрокам РПЛ

30 марта 2020, 12:31
5

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможное снижение зарплат футболистов РПЛ из-за пандемии коронавируса.

– Во многих топ-клубах мира снижают зарплаты футболистам. Кто-то идет на это самостоятельно, а где-то урезают приказом руководства клуба. А как дела в «Спартаке»?

– Пока ничего не могу сказать, идут совещания на уровне РФС, поэтому у меня пока нет никаких комментариев.

– Общероссийский союз футболистов ждет по этому поводу разъяснений ФИФА. А как вы считаете, на сколько надо срезать зарплаты?

– Мы сидим и так же ждем, – сказал Федун.

  • По информации журналиста Сергея Егорова, клубы РПЛ могут урезать зарплаты игроков на 30-50%, если чемпионат не будет доигран.
  • В случае нормализации эпидемиологической ситуации турнир может возобновиться 24 апреля.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (5)
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New Life
1585562938
Обрезание - это не наш метод, это намного южнее. Вот ждать указаний начальства - это наше родное.
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vka1970
1585565696
Стыдно за Бората и его друзей с клуба "Голубая устрица."
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