«Сидим и ждем». Федун высказался о снижении зарплат игрокам РПЛ

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможное снижение зарплат футболистов РПЛ из-за пандемии коронавируса.

– Во многих топ-клубах мира снижают зарплаты футболистам. Кто-то идет на это самостоятельно, а где-то урезают приказом руководства клуба. А как дела в «Спартаке»?

– Пока ничего не могу сказать, идут совещания на уровне РФС, поэтому у меня пока нет никаких комментариев.

– Общероссийский союз футболистов ждет по этому поводу разъяснений ФИФА. А как вы считаете, на сколько надо срезать зарплаты?

– Мы сидим и так же ждем, – сказал Федун.