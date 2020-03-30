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    «Сидим и ждем». Федун высказался о снижении зарплат игрокам РПЛ

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможное снижение зарплат футболистов РПЛ из-за пандемии коронавируса.

    – Во многих топ-клубах мира снижают зарплаты футболистам. Кто-то идет на это самостоятельно, а где-то урезают приказом руководства клуба. А как дела в «Спартаке»?

    – Пока ничего не могу сказать, идут совещания на уровне РФС, поэтому у меня пока нет никаких комментариев.

    – Общероссийский союз футболистов ждет по этому поводу разъяснений ФИФА. А как вы считаете, на сколько надо срезать зарплаты?

    – Мы сидим и так же ждем, – сказал Федун.

    • По информации журналиста Сергея Егорова, клубы РПЛ могут урезать зарплаты игроков на 30-50%, если чемпионат не будет доигран.
    • В случае нормализации эпидемиологической ситуации турнир может возобновиться 24 апреля.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    30.03.2020 12:31
    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +4852

      Литейный4 22 часа назад

      Фердун сидит на мазутной трубе и ждет, когда народные недра подорожают, чтобы вложить в нерентабельный и убыточный проект имени раба. Гыгыгы

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14210

      sssrspartak > Литейный4 22 часа назад

      тех перерыв был !я думал тебя выкинули,а ты опять здесь воняешь?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +137

      New Life > sssrspartak 22 часа назад

      Заметь, эта пердящая бригада кретинов из Питера друг другу ставит плюсы, чтобы не потонуть. Поэтому, на каждый коммент тут же приходит пять плюсиков.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19052

      пьяныйхоровод > New Life 22 часа назад

      Откуда такие познания ? Не потому то ли что ты всяким упырям типа "адана" или "сенситива" сам яростно плюсовал их высеры .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14210

      sssrspartak > пьяныйхоровод 21 час назад

      ну уж как литейный своих плюсует своими клонами !нормальный не будет ему столько плюсов ставить!только его клоны!так что давай не будем!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +137

      New Life > пьяныйхоровод 20 часов назад

      Не знаю таких. Я новенький.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19052

      пьяныйхоровод > New Life 20 часов назад

      Старенький новенький .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +945

      Semushkin Roman Valerievi 23 часа назад

      В РФ надо сначала начинать обязательно снижает зарплаты топ манагерам компаний вроде лукойла и роснефти! Причём первых так вообще стоит штрафануть и на пару месячных окладов, а кто-то заслуживает вообще отставки и может быть даже в дальнейшем уголовного преследования.
      А то сразу на футболёров накидываться. Они хоть народ иногда потешают!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12578

      vka1970 23 часа назад

      Стыдно за Бората и его друзей с клуба "Голубая устрица."

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      New Life 30 марта, 13:08

      Обрезание - это не наш метод, это намного южнее. Вот ждать указаний начальства - это наше родное.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2729

      Борат 30 марта, 13:01

      Стыдно за федуна !
      Позор рылам!
      Гыгы

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +5516

      Persona_non_Grata > Борат 23 часа назад

      Стыдно за дебила Бората !
      Позор его родителям и воспитателям !

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2236

      алдан2014 > Persona_non_Grata 23 часа назад

      Очень стыдно

      4
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