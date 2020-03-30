«Сидим и ждем». Федун высказался о снижении зарплат игрокам РПЛ

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможное снижение зарплат футболистов РПЛ из-за пандемии коронавируса.
– Во многих топ-клубах мира снижают зарплаты футболистам. Кто-то идет на это самостоятельно, а где-то урезают приказом руководства клуба. А как дела в «Спартаке»?
– Пока ничего не могу сказать, идут совещания на уровне РФС, поэтому у меня пока нет никаких комментариев.
– Общероссийский союз футболистов ждет по этому поводу разъяснений ФИФА. А как вы считаете, на сколько надо срезать зарплаты?
– Мы сидим и так же ждем, – сказал Федун.
- По информации журналиста Сергея Егорова, клубы РПЛ могут урезать зарплаты игроков на 30-50%, если чемпионат не будет доигран.
- В случае нормализации эпидемиологической ситуации турнир может возобновиться 24 апреля.
Источник: «Комсомольская правда»