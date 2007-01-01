В Испании бессрочно приостановили весь профессиональный футбол

Королевская испанская футбольная федерация объявила о приостановке всех матчей в стране на неограниченный срок.

Сообщается, что игры будут возобновлены только после специального указа правительства Испании.

Причина столь радикальных мер – пандемия коронавируса. Эта болезнь выявлена более чем у 29 тысяч человек в стране.