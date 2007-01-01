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    В Испании бессрочно приостановили весь профессиональный футбол

    Королевская испанская футбольная федерация объявила о приостановке всех матчей в стране на неограниченный срок.

    Сообщается, что игры будут возобновлены только после специального указа правительства Испании.

    Причина столь радикальных мер – пандемия коронавируса. Эта болезнь выявлена более чем у 29 тысяч человек в стране.

    • В Примере по итогам 27 туров лидирует «Барселона».
    • Второе место в турнирной таблице занимает «Реал», уступающий каталонцам всего два очка.

    Источник: Сайт Королевской испанской футбольной федерации

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3031

      Alekxei Z. 1 час назад

      Это что новость ????
      Они уже недели две не играют .
      Бомбардир вам не новостники нужны , а мозги...

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