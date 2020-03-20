AS: Зидан продолжит тренировать «Реал» в следующем сезоне

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не покинет свой пост по окончании нынешнего сезона.
По информации AS, французу грозила отставка в случае вылета из Лиги чемпионов и проигранного чемпионства, но пандемия коронавируса вынудила руководство клуба принимать ключевые решения уже сейчас.
Дело в том, что из-за карантина сезон завершится с большим опозданием, а определяться с планами на следующую кампанию нужно уже сейчас. Поэтому было решено оставить Зидана у руля команды вне зависимости от результатов.
- Контракт 47-летнего специалиста с клубом рассчитан до 2022 года.
- «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры.
- В первом матче 1/8 финала ЛЧ мадридцы дома проиграли «Манчестер Сити» (1:2).
Источник: AS