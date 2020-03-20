AS: Зидан продолжит тренировать «Реал» в следующем сезоне

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не покинет свой пост по окончании нынешнего сезона.

По информации AS, французу грозила отставка в случае вылета из Лиги чемпионов и проигранного чемпионства, но пандемия коронавируса вынудила руководство клуба принимать ключевые решения уже сейчас.

Дело в том, что из-за карантина сезон завершится с большим опозданием, а определяться с планами на следующую кампанию нужно уже сейчас. Поэтому было решено оставить Зидана у руля команды вне зависимости от результатов.