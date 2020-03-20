Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

AS: Зидан продолжит тренировать «Реал» в следующем сезоне

20 марта 2020, 13:20
1

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не покинет свой пост по окончании нынешнего сезона.

По информации AS, французу грозила отставка в случае вылета из Лиги чемпионов и проигранного чемпионства, но пандемия коронавируса вынудила руководство клуба принимать ключевые решения уже сейчас.

Дело в том, что из-за карантина сезон завершится с большим опозданием, а определяться с планами на следующую кампанию нужно уже сейчас. Поэтому было решено оставить Зидана у руля команды вне зависимости от результатов.

  • Контракт 47-летнего специалиста с клубом рассчитан до 2022 года.
  • «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры.
  • В первом матче 1/8 финала ЛЧ мадридцы дома проиграли «Манчестер Сити» (1:2).

Источник: AS
Испания. Примера Реал Зидан Зинедин
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Proker
1584710602
Коротко и ясно
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+