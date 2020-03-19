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    AS: Зидан продолжит тренировать «Реал» в следующем сезоне

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не покинет свой пост по окончании нынешнего сезона.

    По информации AS, французу грозила отставка в случае вылета из Лиги чемпионов и проигранного чемпионства, но пандемия коронавируса вынудила руководство клуба принимать ключевые решения уже сейчас.

    Дело в том, что из-за карантина сезон завершится с большим опозданием, а определяться с планами на следующую кампанию нужно уже сейчас. Поэтому было решено оставить Зидана у руля команды вне зависимости от результатов.

    • Контракт 47-летнего специалиста с клубом рассчитан до 2022 года.
    • «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры.
    • В первом матче 1/8 финала ЛЧ мадридцы дома проиграли «Манчестер Сити» (1:2).

    Источник: AS

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