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    Официально: Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за коронавируса

    УЕФА объявила о приостановке текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лига Европы.

    Решение распространяется на матчи 1/8 финала еврокубков, запланированных на следующую неделю, а также последующие стадии турниров.

    Причина – эпидемия коронавируса, из-за которой ранее были приостановлены почти все ведущие чемпионаты Европы.

    17 марта УЕФА проведет собрание, на котором будет обсуждаться возможная отмена Евро-2020, еврокубков и национальных соревнований.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 13:20
    Комментарии38
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      Рейтинг: +1327

      Кузьмич на трибуне 49 минут назад

      Это не эпидемия и не пандемия. Это большая политическая игра. Госдолг США перевалил за все мыслимые и немыслимые рамки. Америка не смогла развязать войну ни между Украиной и Россией, ни в Иране-Ираке, ни с С. Кореей. Зелёный пузырь на грани краха. как в конце 80х. Но в 80х в СССР правил Райкин муж, а Райку обработали американскими печеньками с ног до головы, более того был варшавский договор, развалить который удалось убедить Райкиного мужа.Да и Ельцин вовремя подвернулся-помог развалить СССР. После этого Америка сгребла весь золотой запас бывших стран соц-лагеря и восстала из пепла. А тут нет второго Горбачёва и Ельцина, нет второго варшавского договора, СНГ-полная хренотень да и ещё Путин не такой уж простачёк оказался . Что бы не предприняли пиндосы- ничего не проходит по их сценарию. Северная Корея -показала зубы, Иран ответил на убийство одного человека массовыми обстрелами. В Турции военный переворот предотвратил-Путин. В Венесуэле не прокатил военный переворот В Сирии полный крах- Б.Асад не только не свержен, а наоборот восстал из пепла. Вот и пустили новую шутиху с мировым размахом. Однако в игру вступили не только Китай , но и Саудиты и Россия. Всё идет не тем сценарием, что задумали пиндосы. В какое русло сейчас потечёт вода будет зависеть только от того, кто первый сломается. Мы здесь наблюдатели. Наше мнение никого не интересует. И как всё обернётся они и сами пока не видят. запасаемся пивом чипсами и вместо футбола смотрим новости и всякую фигню, типа мнения экспертов.

      -1
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      Рейтинг: +4530

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Одним из худших дней для Коронавируса было 10 февраля.
      В тот день - 108 человек в Китае умерли от коронавируса.
      НО, в тот же день ...
      26 283 человека умерли от рака
      24 641 человек умерли от болезней сердца
      4300 человек умерли от диабета,
      и в этот день, самоубийство унесло больше жизней, чем вирус, в 28 раз.
      Более того,
      комары убивают 2740 человек каждый день,
      ЛЮДИ убивают 1300 человек каждый день
      змеи убивают 137 человек каждый день.

      Сделайте глубокий вдох и вымойте руки !!!!!

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      Рейтинг: +1327

      Кузьмич на трибуне > GoldPlayFIFARus9 43 минуты назад

      Найди статистику о возрасте умерших- в основном люди старше 80 лет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +955

      Romio-xxx > GoldPlayFIFARus9 28 минут назад

      Комары???

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      Рейтинг: +441

      dimar > Кузьмич на трибуне 16 минут назад

      и? что? ваших пожилых родственников можно в утиль вписать? А почему в не говорите о том, что те, кто выздоравливают, снова заболевают?

      0
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      Рейтинг: +140

      zaichkin777@gmail.com 1 час назад

      Через годик будет новый ЧМ среди зомбаков!

      0
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      Рейтинг: +140

      zaichkin777@gmail.com 1 час назад

      Нам нечего бояться. Мы не ведущие.

      0
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      Рейтинг: +1291

      Fin035 1 час назад

      По статистике от гриппа ежегодно в мире умирают 650000 человек! А Коронавирус это просто новый тип гриппа, от которого золотые пилюли пока дают не всем. Любая новая неизвестная болезнь- это типичный аптечный бизнес, который скрытно и очень тесно связан с мировой политикой. Как только ожидаемый результат будет достигнут, все наладится и все сразу выздоровят. А этот Хреновирус вскоре все позабудут, как и всю прошлую нечисть! Так что надеемся и ждем...!

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      Рейтинг: +13121

      slavutiq70 > Fin035 1 час назад

      Ну если эпидемия коронавируса распространится,то мало не покажется,,,смертность на порядок больше,,,,поэтому то все и пытаются избежать эпидемии,,

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      Рейтинг: +1327

      Кузьмич на трибуне > slavutiq70 45 минут назад

      Смертность от коронавируса распространяется на людей старше 65 лет. Почти все ,кто младше 60ти выздоровели .Ещё никто младше 25 лет не заболел. Так что в 65+летнем возрасте всегда было опасно болеть воспалением лёгких.

      -1
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      Рейтинг: +435

      Artemka444 2 часа назад

      так пускай тогда запретят всему миру на улицу выходить тогда!!!!!

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      Рейтинг: +1649

      zabvo9406 4 часа назад

      Если кто еще НЕ понял, объясняю, как офицер запаса войск РХБ защиты: периодично кто-то выпускает биологического джина из бутылки, и все мы знаем, кто этот кто-то!!! Успокойтесь на счет мутации вирусов в природе и т.д.!!!! Просто в этот раз этот кто то не ожидал такого масштаба!!!

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      Рейтинг: +2864

      mopecekca > zabvo9406 2 часа назад

      и кто этот кто то?

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      Рейтинг: +1649

      zabvo9406 > mopecekca 2 часа назад

      Сколько тебе лет?

      -1
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      Рейтинг: +48

      kl0d > zabvo9406 1 час назад

      Не соглашусь в одном. Масштаб преувеличен. Вирус не опасен в сравнении с другими болезнями.
      Просто он нужен был как повод. Все государства действуют согласно инструкциям ВОЗ. Сами государства и структуры ничего не придумывают. Все процессы прописаны заранее. Россия все делает с оглядкой на Европу.

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      Рейтинг: +1327

      Кузьмич на трибуне > mopecekca 42 минуты назад

      СШП, вот кто. Пиндосия.

      0
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      Рейтинг: +1649

      zabvo9406 > mopecekca 32 минуты назад

      Значит малолетний до л бо **!!!!

      -1
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      Рейтинг: +1649

      zabvo9406 > kl0d 31 минуту назад

      Но сути это не меняет!!!

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      Рейтинг: +2864

      mopecekca > zabvo9406 14 минут назад

      слушай ты, офицер запаса....не разевай свой поганый рот, *****...все ты знаешь, прям, ******

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      Рейтинг: +36

      中國冠狀病毒 4 часа назад

      Свиной грипп куда хлеще был. И ничего похожего не было. Кстати, этот грипп как-то быстро изчез и все забыли. Лол, от осложнений гриппа погибает гораздо больше людей.

      1
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      Рейтинг: +48

      kl0d > 中國冠狀病毒 1 час назад

      Он был похлеще, но все равно не дотягивал до уровня настоящего бедствия.
      Сейчас читаю новости 2009 по свинному гриппу. Все по лекалам. И похоже то была репетиция.

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      Рейтинг: +573

      Play 5 часов назад

      За 2,5 месяца эпидемии коронавируса в мире умерло 4600 человек, сейчас посмотрел статистику - в ДТП в мире ежемесячно гибнет 3500 человек. То есть по статистике у любого болельщика вероятность погибнуть в дтп по дороге на стадион выше, чем на самом стадионе подхватить коронавирус и умереть от него. Я конечно не профессор Преображенский, но мне кажется паника слегка преувеличена, вирус не смертельный и не неизлечимый, это не чума, не Эбола и не спид, ежедневно тысячи человек излечиваются. Профилактика не так сложна - резиновые перчатки и одноразовая маска, почему бы не сходить так на футбол, в конце концов в первую очередь каждый сам должен следить за своим здоровьем и заниматься профилактикой.

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      Рейтинг: +13121

      slavutiq70 > Play 1 час назад

      Просто пока не допустили маштабной эпидемии,,,а если она произойдёт то мало не кому не покажется,,,,Да и не будут допустим в Англии хернёй заниматься у них футбол это бизнес,,,,а любой простой это потеря больших денег,,,а них копеечку умеют считать,,,,

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      Рейтинг: +441

      dimar > slavutiq70 15 минут назад

      идиотам ничего объяснить не реально. Для них это обычная простуда и политические игры.

      0
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      Рейтинг: +1313

      Mister_Tomsk 5 часов назад

      Самое гадкое, в Россию ща зайдет, когда начнется реально грипп и прочая хрень. как бывает весной

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