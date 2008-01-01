Официально: Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за коронавируса

Это не эпидемия и не пандемия. Это большая политическая игра. Госдолг США перевалил за все мыслимые и немыслимые рамки. Америка не смогла развязать войну ни между Украиной и Россией, ни в Иране-Ираке, ни с С. Кореей. Зелёный пузырь на грани краха. как в конце 80х. Но в 80х в СССР правил Райкин муж, а Райку обработали американскими печеньками с ног до головы, более того был варшавский договор, развалить который удалось убедить Райкиного мужа.Да и Ельцин вовремя подвернулся-помог развалить СССР. После этого Америка сгребла весь золотой запас бывших стран соц-лагеря и восстала из пепла. А тут нет второго Горбачёва и Ельцина, нет второго варшавского договора, СНГ-полная хренотень да и ещё Путин не такой уж простачёк оказался . Что бы не предприняли пиндосы- ничего не проходит по их сценарию. Северная Корея -показала зубы, Иран ответил на убийство одного человека массовыми обстрелами. В Турции военный переворот предотвратил-Путин. В Венесуэле не прокатил военный переворот В Сирии полный крах- Б.Асад не только не свержен, а наоборот восстал из пепла. Вот и пустили новую шутиху с мировым размахом. Однако в игру вступили не только Китай , но и Саудиты и Россия. Всё идет не тем сценарием, что задумали пиндосы. В какое русло сейчас потечёт вода будет зависеть только от того, кто первый сломается. Мы здесь наблюдатели. Наше мнение никого не интересует. И как всё обернётся они и сами пока не видят. запасаемся пивом чипсами и вместо футбола смотрим новости и всякую фигню, типа мнения экспертов.
УЕФА объявила о приостановке текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лига Европы.
Решение распространяется на матчи 1/8 финала еврокубков, запланированных на следующую неделю, а также последующие стадии турниров.
Причина – эпидемия коронавируса, из-за которой ранее были приостановлены почти все ведущие чемпионаты Европы.
17 марта УЕФА проведет собрание, на котором будет обсуждаться возможная отмена Евро-2020, еврокубков и национальных соревнований.