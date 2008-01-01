Официально: Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за коронавируса

УЕФА объявила о приостановке текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лига Европы.

Решение распространяется на матчи 1/8 финала еврокубков, запланированных на следующую неделю, а также последующие стадии турниров.

Причина – эпидемия коронавируса, из-за которой ранее были приостановлены почти все ведущие чемпионаты Европы.

17 марта УЕФА проведет собрание, на котором будет обсуждаться возможная отмена Евро-2020, еврокубков и национальных соревнований.