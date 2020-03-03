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  • Sport.es: «Барса» хочет купить двух защитников и двух форвардов ради Месси

Sport.es: «Барса» хочет купить двух защитников и двух форвардов ради Месси

3 марта 2020, 15:51
8

«Барселона» планирует купить четырех игроков в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

Руководство клуба хочет усилить состав, чтобы в последние годы карьеры форвард и капитан каталонцев Лионель Месси играл в сильной и конкурентоспособной команде.

В «Барсе» собираются подписать центрального и левого защитника, центрфорварда и вингера. Также не исключен трансфер полузащитника. Приоритетная трансферная цель каталонцев – нападающий «ПСЖ» Неймар.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Неймар
Комментарии (8)
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BlackMurder
1583241028
Неймар же в суд на барсу подал) зачем этот нытик-баламут нужен? При всем уважении к гному, года идут и надо бы думать, кого потом на замену месси ставить
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DyadyaWel
1583241177
Ну всё, теперь все кубки наши. Сейчас купим Левандовски, Манэ, Ван Дейка, Робертсона, ну и ещё кого нить на сдачу... а точно, Неймара, можно для количества ещё Да Брюйне взять, глядишь пригодится... з.ы. Как я ненавижу этого у б л ю д к а - Бартомеу, сра ный сказочник.
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Стаz
1583242278
Типа Месси жалуется, что состав для него слабый сей час? Сюр какой-то
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Fin035
1583248356
Похоже после Эль Классико, Месси громко хлопнул дверью после разговора с Бартомеу. Давно пора дать хорошего пинка этому нехорошему человеку! Он просто напросто превратил великий клуб в простой банальный бизнес, который довел Барселону до недопустимых унижений, уже не только в ЛЧ, но и Примере. На месте Месси ушел бы к Роналду в Ювентус и драли всех подряд, назло врагам. Было бы неплохое окончание карьеры двух легенд!
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Hektor 84
1583262625
Купят бората и аларма в защиту, а литейного и алкашный хоровод в атаку! И в ЛЧ разнесут синит.
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zigbert
1583328348
Усиливать команду надо только не ради Месси а для качественного улучшения игры Барселоны.
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