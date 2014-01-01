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    Sport.es: «Барса» хочет купить двух защитников и двух форвардов ради Месси

    «Барселона» планирует купить четырех игроков в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

    Руководство клуба хочет усилить состав, чтобы в последние годы карьеры форвард и капитан каталонцев Лионель Месси играл в сильной и конкурентоспособной команде.

    В «Барсе» собираются подписать центрального и левого защитника, центрфорварда и вингера. Также не исключен трансфер полузащитника. Приоритетная трансферная цель каталонцев – нападающий «ПСЖ» Неймар.

    Mundo Deportivo: «Барселона» не будет подписывать Виллиана

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1031

      Стаz 47 минут назад

      Типа Месси жалуется, что состав для него слабый сей час? Сюр какой-то

      0
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    • ...
      Рейтинг: +199

      DyadyaWel 1 час назад

      Ну всё, теперь все кубки наши. Сейчас купим Левандовски, Манэ, Ван Дейка, Робертсона, ну и ещё кого нить на сдачу... а точно, Неймара, можно для количества ещё Да Брюйне взять, глядишь пригодится...
      з.ы. Как я ненавижу этого у б л ю д к а - Бартомеу, сра ный сказочник.

      0
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      Рейтинг: +2148

      BlackMurder 1 час назад

      Неймар же в суд на барсу подал) зачем этот нытик-баламут нужен? При всем уважении к гному, года идут и надо бы думать, кого потом на замену месси ставить

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