Sport.es: «Барса» хочет купить двух защитников и двух форвардов ради Месси

«Барселона» планирует купить четырех игроков в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

Руководство клуба хочет усилить состав, чтобы в последние годы карьеры форвард и капитан каталонцев Лионель Месси играл в сильной и конкурентоспособной команде.

В «Барсе» собираются подписать центрального и левого защитника, центрфорварда и вингера. Также не исключен трансфер полузащитника. Приоритетная трансферная цель каталонцев – нападающий «ПСЖ» Неймар.

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