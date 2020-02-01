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    «Бавария» попросила игроков не делать селфи с фанатами из-за угрозы коронавируса

    «Бавария» опубликовала заявление в связи с распространением коронавируса в Европе.

    Клуб посоветовал своим игрокам временно не подписывать автографы, не делать селфи и не фотографироваться с фанатами из-за угрозы распространения инфекции.

    «Надеемся на понимание наших болельщиков и всех, кто приходит на наши тренировки и игры», – говорится в заявлении клуба.

    • Число зараженных новым коронавирусом в Германии выросло за сутки в два раза – с 27 до 54 человек.

    «Валенсия» отменила все командные мероприятия перед матчем с «Бетисом» из-за коронавируса

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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