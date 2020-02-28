«Бавария» попросила игроков не делать селфи с фанатами из-за угрозы коронавируса

«Бавария» опубликовала заявление в связи с распространением коронавируса в Европе.

Клуб посоветовал своим игрокам временно не подписывать автографы, не делать селфи и не фотографироваться с фанатами из-за угрозы распространения инфекции.

«Надеемся на понимание наших болельщиков и всех, кто приходит на наши тренировки и игры», – говорится в заявлении клуба.

Число зараженных новым коронавирусом в Германии выросло за сутки в два раза – с 27 до 54 человек.

«Валенсия» отменила все командные мероприятия перед матчем с «Бетисом» из-за коронавируса