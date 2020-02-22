Холанд в первых 100 матчах на клубном уровне забил на 33 гола больше, чем Мбаппе

На этой неделе форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд провел 100-й матч на клубном уровне. В этих встречах норвежец забил 60 голов, сделал восемь хет-триков.

Холанд в первых 100 матчах за клубы забил на 33 мяча больше, чем лучший молодой игрок чемпионата мира-2018 Килиан Мбаппе. У него было 27 голов.