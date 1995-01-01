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    Холанд в первых 100 матчах на клубном уровне забил на 33 гола больше, чем Мбаппе

    На этой неделе форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд провел 100-й матч на клубном уровне. В этих встречах норвежец забил 60 голов, сделал восемь хет-триков.

    Холанд в первых 100 матчах за клубы забил на 33 мяча больше, чем лучший молодой игрок чемпионата мира-2018 Килиан Мбаппе. У него было 27 голов.

    • Холанд стал первым тинэйджером, забившим в одном сезоне Лиги чемпионов десять голов.
    • Норвежец стал первым тинэйджером, забившим за два разных клуба в рамках одного сезона Лиги чемпионов.
    • «Боруссия» купила игрока зимой у «Зальцбурга».

    Источник: Бомбардир.ру

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