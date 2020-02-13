Гвардиола: «Манчестер Сити» может уволить меня в случае поражения от «Реала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что он может лишиться работы, если команда вылетит от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я хочу выиграть Лигу чемпионов, мечтаю об этом и получу удовольствие от матчей с «Реалом». Я смогу увидеть, на что я способен. И этот процесс, двухнедельный период подготовки, будет в числе счастливейших моментов в моей работе – представлять, что мы можем сделать, чтобы победить их.
Если мы не выиграем, тогда председатель клуба или спортивный директор может прийти и уволить меня, отметив, что я недостаточно хорош», – сказал Гвардиола.
- «Реал» и «Сити» сыграют в Мадриде 26 февраля, а в Манчестере – 17 марта.
- Контракт Гвардиолы с английским клубом рассчитан до 2021 года.
Источник: Goal.com