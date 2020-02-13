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  • Гвардиола: «Манчестер Сити» может уволить меня в случае поражения от «Реала»

Гвардиола: «Манчестер Сити» может уволить меня в случае поражения от «Реала»

13 февраля 2020, 12:48
3

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что он может лишиться работы, если команда вылетит от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я хочу выиграть Лигу чемпионов, мечтаю об этом и получу удовольствие от матчей с «Реалом». Я смогу увидеть, на что я способен. И этот процесс, двухнедельный период подготовки, будет в числе счастливейших моментов в моей работе – представлять, что мы можем сделать, чтобы победить их.

Если мы не выиграем, тогда председатель клуба или спортивный директор может прийти и уволить меня, отметив, что я недостаточно хорош», – сказал Гвардиола.

  • «Реал» и «Сити» сыграют в Мадриде 26 февраля, а в Манчестере – 17 марта.
  • Контракт Гвардиолы с английским клубом рассчитан до 2021 года.

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Реал Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (3)
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DeStar
1581591318
Тут хз, пока больше верю в сити, но у них также спад в игре знатный наметился, у реала наоборот какой никакой подъём, но тут победит тот кто совершит меньше ошибок, а не то кто сильнее) хотя это одно и тоже в целом. Надеюсь на проход реала.
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Cules2013
1581613630
Уволить тебя раньше лета никто не решится, но нужно доказать шейху, что тебя стоит оставить в клубе на более долгий срок. Спад в АПЛ это такое, бывает, второе место всё равно почти гарантированно. Это норм. В ЛЧ уже пора чего-то добиться.
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zigbert
1581690145
Реал все таки бьется за чемпионство. Для Ман Сити победа в ЛЧ будет просто потрясающим событием. А чем черт не шутит.
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