17-летний игрок «Боруссии» Рейна – самый молодой автор гола в истории Кубка Германии

«Боруссия» проиграла в гостевом матче 1/8 финала Кубка Германии «Вердеру» (2:3).

Один из голов в составе дортмундской команды забил полузащитник Джованни Рейна. Американец установил рекорд, став самым молодым автором гола в истории турнира.

Рейна забил в возрасте 17 лет и 82 дней.

Giovanni Reyna becomes the youngest goalscorer in #DFBPokal history, and it's a strike the American will remember for a long time pic.twitter.com/YQPLihzq5l