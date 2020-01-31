Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    «Байер» купил за 18 миллионов защитника сборной Буркина-Фасо Тапсобу

    «Байер» объявил о переходе защитника «Витории Гимараеш» Эдмона Тапсобы.

    Согласно данным Transfermarkt, сумма сделки составила 18 миллионов евро.

    20-летний футболист заключил с леверкузенским клубом контракт до июня 2025 года.

    • Тапсоба – игрок сборной Буркина-Фасо.
    • За «Виторию Гимараеш» центрбек выступал с 2018 года, сыграл 32 матча и забил восемь голов.
    • Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

    Источник: Официальный твиттер «Байера»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:48
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +833

      Aston 1 час назад

      Тот момент,когда понимаешь,что четверть сборной стоит как один защитник Буркина-Фасо

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81437
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75312
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru