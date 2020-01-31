«Байер» купил за 18 миллионов защитника сборной Буркина-Фасо Тапсобу

Тот момент,когда понимаешь,что четверть сборной стоит как один защитник Буркина-Фасо
«Байер» объявил о переходе защитника «Витории Гимараеш» Эдмона Тапсобы.
Согласно данным Transfermarkt, сумма сделки составила 18 миллионов евро.
20-летний футболист заключил с леверкузенским клубом контракт до июня 2025 года.
- Тапсоба – игрок сборной Буркина-Фасо.
- За «Виторию Гимараеш» центрбек выступал с 2018 года, сыграл 32 матча и забил восемь голов.
- Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.
TRANSFER NEWSEdmond Tapsoba has joined the Werkself on a five-year deal! pic.twitter.com/ssVL5GR4hM— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 31, 2020