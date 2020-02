«Байер» купил за 18 миллионов защитника сборной Буркина-Фасо Тапсобу

«Байер» объявил о переходе защитника «Витории Гимараеш» Эдмона Тапсобы.

Согласно данным Transfermarkt, сумма сделки составила 18 миллионов евро.

20-летний футболист заключил с леверкузенским клубом контракт до июня 2025 года.

TRANSFER NEWSEdmond Tapsoba has joined the Werkself on a five-year deal! pic.twitter.com/ssVL5GR4hM