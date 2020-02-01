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  • «Байер» купил за 18 миллионов защитника сборной Буркина-Фасо Тапсобу

«Байер» купил за 18 миллионов защитника сборной Буркина-Фасо Тапсобу

1 февраля 2020, 09:48
1

«Байер» объявил о переходе защитника «Витории Гимараеш» Эдмона Тапсобы.

Согласно данным Transfermarkt, сумма сделки составила 18 миллионов евро.

20-летний футболист заключил с леверкузенским клубом контракт до июня 2025 года.

  • Тапсоба – игрок сборной Буркина-Фасо.
  • За «Виторию Гимараеш» центрбек выступал с 2018 года, сыграл 32 матча и забил восемь голов.
  • Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Байера»
Германия. Бундеслига Португалия. Примейра Байер Витория Гимараеш Тапсоба Эдмон
Комментарии (1)
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Aston
1580541745
Тот момент,когда понимаешь,что четверть сборной стоит как один защитник Буркина-Фасо
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