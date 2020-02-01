«Байер» купил за 18 миллионов защитника сборной Буркина-Фасо Тапсобу

«Байер» объявил о переходе защитника «Витории Гимараеш» Эдмона Тапсобы.
Согласно данным Transfermarkt, сумма сделки составила 18 миллионов евро.
20-летний футболист заключил с леверкузенским клубом контракт до июня 2025 года.
- Тапсоба – игрок сборной Буркина-Фасо.
- За «Виторию Гимараеш» центрбек выступал с 2018 года, сыграл 32 матча и забил восемь голов.
- Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.
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Источник: Официальный твиттер «Байера»