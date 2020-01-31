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  • Кокорин: «У меня был разговор с Ротенбергом о переходе в «Сочи. Там другая ситуация»

Кокорин: «У меня был разговор с Ротенбергом о переходе в «Сочи. Там другая ситуация»

31 января 2020, 09:52
5

Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал о планах на будущее.

– У меня появится возможность уйти в аренду и кому-то что-то доказывать только тогда, когда в «Зените» скажут, что я не нужен. Сейчас мне сказали, что я еду на второй сбор с «Зенитом-2». Поэтому, когда будет официальная позиция клуба, тогда я буду принимать решение.

– Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сказал, что обсуждал с тобой аренду заранее. Он был удивлен, что тебя удивили новости об этом. Как прокомментируешь его слова?

– Был ли у меня разговор с Ротенбергом? По поводу чего?

– Перехода в «Сочи» на правах аренды. Заранее.

– Я так скажу, у меня был с ним разговор. Но это уже было без этого дела. Там другая ситуация, о которой я пока не хочу говорить.

  • 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина из «Зенита» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
  • Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявлял, что заинтересован в том, чтобы Кокорин остался в основном составе.
  • Клуб из Санкт-Петербурга опубликовал состав на второй зимний сбор, в котором не оказалось Александра.
  • За отказ переходить в «Сочи» руководство «Зенита» перевело игрока в «Зенит-2».

Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Зенит Зенит-2 Сочи Кокорин Александр
Комментарии (5)
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bset
1580463035
Посадить всех причастных за превышение полномой и использование своих связей. Есть закон, по которому все должно происходить. Нарушил - наказали - отсидел. Сейчас после отсиженного наказания у человека появляется "наказание" в виде невозможности заниматься футболом в определенных клубах. Законодательно это никак не ограничивается, зато благодаря связям запросто. За такое нужно реально сажать.
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Бриг
1580467433
Детский лепет. Что он хочет, так и осталось непонятным, похоже и для него самого
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