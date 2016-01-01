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    Кокорин: «У меня был разговор с Ротенбергом о переходе в «Сочи. Там другая ситуация»

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал о планах на будущее.

    – У меня появится возможность уйти в аренду и кому-то что-то доказывать только тогда, когда в «Зените» скажут, что я не нужен. Сейчас мне сказали, что я еду на второй сбор с «Зенитом-2». Поэтому, когда будет официальная позиция клуба, тогда я буду принимать решение.

    – Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сказал, что обсуждал с тобой аренду заранее. Он был удивлен, что тебя удивили новости об этом. Как прокомментируешь его слова?

    – Был ли у меня разговор с Ротенбергом? По поводу чего?

    – Перехода в «Сочи» на правах аренды. Заранее.

    – Я так скажу, у меня был с ним разговор. Но это уже было без этого дела. Там другая ситуация, о которой я пока не хочу говорить.

    • 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина из «Зенита» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
    • Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявлял, что заинтересован в том, чтобы Кокорин остался в основном составе.
    • Клуб из Санкт-Петербурга опубликовал состав на второй зимний сбор, в котором не оказалось Александра.
    • За отказ переходить в «Сочи» руководство «Зенита» перевело игрока в «Зенит-2».

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2026

      Борат 30 минут назад

      тюрьма плачет по ротенбергам, пакам и миллерам с федунами, как и по всей верхушке с едриснёй !
      и это не умора !

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