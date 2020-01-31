Кокорин: «У меня был разговор с Ротенбергом о переходе в «Сочи. Там другая ситуация»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал о планах на будущее.
– У меня появится возможность уйти в аренду и кому-то что-то доказывать только тогда, когда в «Зените» скажут, что я не нужен. Сейчас мне сказали, что я еду на второй сбор с «Зенитом-2». Поэтому, когда будет официальная позиция клуба, тогда я буду принимать решение.
– Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сказал, что обсуждал с тобой аренду заранее. Он был удивлен, что тебя удивили новости об этом. Как прокомментируешь его слова?
– Был ли у меня разговор с Ротенбергом? По поводу чего?
– Перехода в «Сочи» на правах аренды. Заранее.
– Я так скажу, у меня был с ним разговор. Но это уже было без этого дела. Там другая ситуация, о которой я пока не хочу говорить.
- 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина из «Зенита» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
- Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявлял, что заинтересован в том, чтобы Кокорин остался в основном составе.
- Клуб из Санкт-Петербурга опубликовал состав на второй зимний сбор, в котором не оказалось Александра.
- За отказ переходить в «Сочи» руководство «Зенита» перевело игрока в «Зенит-2».
Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова