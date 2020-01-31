Кокорин: «У меня был разговор с Ротенбергом о переходе в «Сочи. Там другая ситуация»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал о планах на будущее.

– У меня появится возможность уйти в аренду и кому-то что-то доказывать только тогда, когда в «Зените» скажут, что я не нужен. Сейчас мне сказали, что я еду на второй сбор с «Зенитом-2». Поэтому, когда будет официальная позиция клуба, тогда я буду принимать решение.

– Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сказал, что обсуждал с тобой аренду заранее. Он был удивлен, что тебя удивили новости об этом. Как прокомментируешь его слова?

– Был ли у меня разговор с Ротенбергом? По поводу чего?

– Перехода в «Сочи» на правах аренды. Заранее.

– Я так скажу, у меня был с ним разговор. Но это уже было без этого дела. Там другая ситуация, о которой я пока не хочу говорить.