Зидан: «Не думаю, что «Сантьяго Бернабеу» принял бы тысячу передач без единого удара по воротам»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поговорил о тактике. Француз не является сторонником владения мячом без продвижения к воротам.

«Не думаю, что «Сантьяго Бернабеу» принял бы тысячу передач без единого удара по воротам. У каждого свой стиль. Фанаты «Реала» хотят видеть, как их команда выкладывается на поле», – цитирует Зидана Goal.