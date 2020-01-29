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  • Зидан: «Не думаю, что «Сантьяго Бернабеу» принял бы тысячу передач без единого удара по воротам»

Зидан: «Не думаю, что «Сантьяго Бернабеу» принял бы тысячу передач без единого удара по воротам»

29 января 2020, 08:08
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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поговорил о тактике. Француз не является сторонником владения мячом без продвижения к воротам.

«Не думаю, что «Сантьяго Бернабеу» принял бы тысячу передач без единого удара по воротам. У каждого свой стиль. Фанаты «Реала» хотят видеть, как их команда выкладывается на поле», – цитирует Зидана Goal.

  • Француз взял с «Реалом» три Лиги чемпионов.
  • Мадридцы лидируют в Примере.
  • В 23:00 «Реал» сыграет в Кубке Испании против «Сарагосы».

Источник: твиттер Goal
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал Зидан Зинедин
Комментарии (2)
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AHTUNGBOL
1580277299
Кто бы что ни говорил, а Зидан выправил ситуацию...
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DOCTOR PENALTY
1580290127
Философская затравка какая-то.
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