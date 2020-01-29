Зидан: «Не думаю, что «Сантьяго Бернабеу» принял бы тысячу передач без единого удара по воротам»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поговорил о тактике. Француз не является сторонником владения мячом без продвижения к воротам.
«Не думаю, что «Сантьяго Бернабеу» принял бы тысячу передач без единого удара по воротам. У каждого свой стиль. Фанаты «Реала» хотят видеть, как их команда выкладывается на поле», – цитирует Зидана Goal.
- Француз взял с «Реалом» три Лиги чемпионов.
- Мадридцы лидируют в Примере.
- В 23:00 «Реал» сыграет в Кубке Испании против «Сарагосы».
Источник: твиттер Goal