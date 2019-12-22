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    «Милан» перед матчем с «Торино» почтил память погибшего Коби Брайанта

    Перед матчем 1/4 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Торино» прошла церемония, посвященная памяти баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе.

    До стартового свистка на стадионе «Сан-Сиро» погасили свет и показали на табло фотографии американского спортсмена, завершив акцию фразами «Легенды никогда не умирают» и «Коби навсегда».

    Футболисты обеих команд вышли на поле с траурными повязками.

    • 41-летний Брайант погиб в результате крушения личного вертолета.
    • Кроме спортсмена на борту находились его 13-летняя дочь Джианна и ещe 7 человек. Никто не выжил.
    • Брайант – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.

    Источник: Официальный твиттер «Милана»

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