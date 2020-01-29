Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Милан» перед матчем с «Торино» почтил память погибшего Коби Брайанта

«Милан» перед матчем с «Торино» почтил память погибшего Коби Брайанта

29 января 2020, 00:59

Перед матчем 1/4 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Торино» прошла церемония, посвященная памяти баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе.

До стартового свистка на стадионе «Сан-Сиро» погасили свет и показали на табло фотографии американского спортсмена, завершив акцию фразами «Легенды никогда не умирают» и «Коби навсегда».

Футболисты обеих команд вышли на поле с траурными повязками.

  • 41-летний Брайант погиб в результате крушения личного вертолета.
  • Кроме спортсмена на борту находились его 13-летняя дочь Джианна и ещe 7 человек. Никто не выжил.
  • Брайант – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Милана»
Италия. Кубок Милан Торино
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+