«Милан» перед матчем с «Торино» почтил память погибшего Коби Брайанта

Перед матчем 1/4 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Торино» прошла церемония, посвященная памяти баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе.

До стартового свистка на стадионе «Сан-Сиро» погасили свет и показали на табло фотографии американского спортсмена, завершив акцию фразами «Легенды никогда не умирают» и «Коби навсегда».

Футболисты обеих команд вышли на поле с траурными повязками.

Your memory will never fade, your legacy will last foreverCiao, Kobe! #SempreKobe pic.twitter.com/ojj1Ky1s5Y