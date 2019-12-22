«Милан» перед матчем с «Торино» почтил память погибшего Коби Брайанта

Перед матчем 1/4 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Торино» прошла церемония, посвященная памяти баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе.
До стартового свистка на стадионе «Сан-Сиро» погасили свет и показали на табло фотографии американского спортсмена, завершив акцию фразами «Легенды никогда не умирают» и «Коби навсегда».
Футболисты обеих команд вышли на поле с траурными повязками.
- 41-летний Брайант погиб в результате крушения личного вертолета.
- Кроме спортсмена на борту находились его 13-летняя дочь Джианна и ещe 7 человек. Никто не выжил.
- Брайант – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.
Your memory will never fade, your legacy will last foreverCiao, Kobe! #SempreKobe pic.twitter.com/ojj1Ky1s5Y— AC Milan (@acmilan) January 28, 2020