Моуринью – о слухах об уходе Эриксена: «Такого не должно быть 25 января»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не стал подробно комментировать информацию о готовящемся трансфере полузащитника Кристиана Эриксена в «Интер». По мнению португальца, такая ситуация недопустима в январе.
«Не хочу ничего говорить. Такого не должно быть 25 января. Эриксен ведет себя очень профессионально. Неприятно оказаться в такой ситуации», – сказал Моуринью.
- Сообщалось, что сделка по переходу Эриксена завершена.
- В текущем сезоне игрок провел 27 матчей, в которых забил три гола и сделал три ассиста.
- Эриксен выступает в Лондоне с 2013 года.
Источник: Football Italia