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  • Моуринью – о слухах об уходе Эриксена: «Такого не должно быть 25 января»

Моуринью – о слухах об уходе Эриксена: «Такого не должно быть 25 января»

25 января 2020, 23:44
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не стал подробно комментировать информацию о готовящемся трансфере полузащитника Кристиана Эриксена в «Интер». По мнению португальца, такая ситуация недопустима в январе.

«Не хочу ничего говорить. Такого не должно быть 25 января. Эриксен ведет себя очень профессионально. Неприятно оказаться в такой ситуации», – сказал Моуринью.

  • Сообщалось, что сделка по переходу Эриксена завершена.
  • В текущем сезоне игрок провел 27 матчей, в которых забил три гола и сделал три ассиста.
  • Эриксен выступает в Лондоне с 2013 года.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Интер Эриксен Кристиан Моуринью Жозе
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