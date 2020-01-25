Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Моуринью – о слухах об уходе Эриксена: «Такого не должно быть 25 января»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не стал подробно комментировать информацию о готовящемся трансфере полузащитника Кристиана Эриксена в «Интер». По мнению португальца, такая ситуация недопустима в январе.

    «Не хочу ничего говорить. Такого не должно быть 25 января. Эриксен ведет себя очень профессионально. Неприятно оказаться в такой ситуации», – сказал Моуринью.

    • Сообщалось, что сделка по переходу Эриксена завершена.
    • В текущем сезоне игрок провел 27 матчей, в которых забил три гола и сделал три ассиста.
    • Эриксен выступает в Лондоне с 2013 года.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2020 23:44
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81432
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75247
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru