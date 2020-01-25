Моуринью – о слухах об уходе Эриксена: «Такого не должно быть 25 января»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не стал подробно комментировать информацию о готовящемся трансфере полузащитника Кристиана Эриксена в «Интер». По мнению португальца, такая ситуация недопустима в январе.

«Не хочу ничего говорить. Такого не должно быть 25 января. Эриксен ведет себя очень профессионально. Неприятно оказаться в такой ситуации», – сказал Моуринью.