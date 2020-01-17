Озил: «Мне все нравится, поэтому я буду играть за «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил признался, что планирует до конца отработать контракт в лондонском клубе.

«Мне все нравится, в том числе и мой контракт, поэтому я буду играть здесь в этом сезоне и в следующем.

Не знаю, что ждет меня дальше. Артета возвращает «Арсеналу» его достоинства: контроль мяча и контроль игры. Главное, что у нас получается. Это приносит нам радость.

Артета – идеальный человек для «Арсенала», – заявил немецкий футболист.