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    Озил: «Мне все нравится, поэтому я буду играть за «Арсенал»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил признался, что планирует до конца отработать контракт в лондонском клубе.

    «Мне все нравится, в том числе и мой контракт, поэтому я буду играть здесь в этом сезоне и в следующем.

    Не знаю, что ждет меня дальше. Артета возвращает «Арсеналу» его достоинства: контроль мяча и контроль игры. Главное, что у нас получается. Это приносит нам радость.

    Артета – идеальный человек для «Арсенала», – заявил немецкий футболист.

    • Зарплата Озила в «Арсенале» от 300 до 350 тысяч фунтов в неделю.
    • В этом сезоне Месут сделал одну голевую передачу в 12 играх АПЛ.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 06:58
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +339

      vmonomah17 3 часа назад

      Зато честно - Озилу нравится его контракт

      0
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      Рейтинг: +1529

      Давид59 4 часа назад

      Дело за малым - Арсеналу должен нравиться ты. А с этим пока проблемы

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