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Озил: «Мне все нравится, поэтому я буду играть за «Арсенал»

17 января 2020, 06:58
2

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил признался, что планирует до конца отработать контракт в лондонском клубе.

«Мне все нравится, в том числе и мой контракт, поэтому я буду играть здесь в этом сезоне и в следующем.

Не знаю, что ждет меня дальше. Артета возвращает «Арсеналу» его достоинства: контроль мяча и контроль игры. Главное, что у нас получается. Это приносит нам радость.

Артета – идеальный человек для «Арсенала», – заявил немецкий футболист.

  • Зарплата Озила в «Арсенале» от 300 до 350 тысяч фунтов в неделю.
  • В этом сезоне Месут сделал одну голевую передачу в 12 играх АПЛ.

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Арсенал Озил Месут
Комментарии (2)
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Давид59
1579238306
Дело за малым - Арсеналу должен нравиться ты. А с этим пока проблемы
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vmonomah17
1579244328
Зато честно - Озилу нравится его контракт
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