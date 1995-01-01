Озил: «Мне все нравится, поэтому я буду играть за «Арсенал»

Зато честно - Озилу нравится его контракт
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил признался, что планирует до конца отработать контракт в лондонском клубе.
«Мне все нравится, в том числе и мой контракт, поэтому я буду играть здесь в этом сезоне и в следующем.
Не знаю, что ждет меня дальше. Артета возвращает «Арсеналу» его достоинства: контроль мяча и контроль игры. Главное, что у нас получается. Это приносит нам радость.
Артета – идеальный человек для «Арсенала», – заявил немецкий футболист.
- Зарплата Озила в «Арсенале» от 300 до 350 тысяч фунтов в неделю.
- В этом сезоне Месут сделал одну голевую передачу в 12 играх АПЛ.