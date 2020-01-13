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    Президент «Реала» Перес: «Зидан – это благословение небес»

    Президент «Реала» Флорентино Перес после победы над «Атлетико» в финале Суперкубка Испании высоко оценил работу главного тренера своей команды Зинедина Зидана.

    «Он выиграл много трофеев с «Реалом», и мы очень рады за него. Надеюсь, он будет брать титулы и дальше. Зидан любит «Реал». Он решил отдохнуть год и вернулся полный энергии. Зидан – это благословение небес», – сказал Перес.

    • Зидан возглавлял «Реал» с января 2016-го по май 2018-го года.
    • В марте 2019-го он вернулся в клуб.
    • За этот период француз выиграл 10 трофеев, выиграв все без исключения финалы.

    Зидан выигрывает трофей с «Реалом» в среднем каждые 19 матчей

    Зидан: «Победа в Суперкубке Испании – это заслуга игроков и особенно Куртуа»

    Источник: Marca

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    13.01.2020 10:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14466

      playsh 14 января 2020, 00:20

      Да,тут не поспоришь,верно сказано.

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