Президент «Реала» Перес: «Зидан – это благословение небес»

Президент «Реала» Флорентино Перес после победы над «Атлетико» в финале Суперкубка Испании высоко оценил работу главного тренера своей команды Зинедина Зидана.

«Он выиграл много трофеев с «Реалом», и мы очень рады за него. Надеюсь, он будет брать титулы и дальше. Зидан любит «Реал». Он решил отдохнуть год и вернулся полный энергии. Зидан – это благословение небес», – сказал Перес.

Зидан возглавлял «Реал» с января 2016-го по май 2018-го года.

В марте 2019-го он вернулся в клуб.

За этот период француз выиграл 10 трофеев, выиграв все без исключения финалы.

Зидан выигрывает трофей с «Реалом» в среднем каждые 19 матчей

Зидан: «Победа в Суперкубке Испании – это заслуга игроков и особенно Куртуа»