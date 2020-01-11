«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ 38 матчей подряд. Это дистанция целого чемпионата

После победы в 22-м туре АПЛ над «Тоттенхэмом» (1:0) «Ливерпуль» довел беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 38 встреч. Именно столько матчей составляет дистанция целого розыгрыша турнира.

Из этих 38 матчей команда Юргена Клоппа свела к ничьей только пять. Последнее поражение «Ливерпуля» в АПЛ случилось 3 января прошлого года против «Манчестер Сити».