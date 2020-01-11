«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ 38 матчей подряд. Это дистанция целого чемпионата

Да уж....Статистика феноменальная! И играют - любо-дорого! На загляденье...
Но... подумайте, ЧТО ЗА ВСЕМ ЭТИМ СТОИТ?
В КАЖДОЙ ИГРЕ ОНИ ПЕРЕБЕГИВАЮТ И ПЕРЕИГРЫВАЮТ РОВНО ТАКИХ ЖЕ "ЗАРЯЖЕННЫХ НА ПОБЕДУ" ЗДОРОВЕННЫХ И ЗЛЫХ ПАРНЕЙ!)))) Не испытывайте иллюзий насчёт "лёгкости" с которой это ливерам удаётся! Я это к тому, что они ещё И СПОРТСМЕНЫ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЫ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ! А, ведь, для победы в турнире не требуется СТОЛЬКО ПОБЕЖДАТЬ! Вон..."космический Мансити в прошлом годуполучил золото, обгнав Ливерпуль...АЖ НА ОДНО ОЧКО!)))
Сколько у нас в РПЛ ублюдков на миллионых зарплатах не режимят? Бухают, наркотой балуются, на нары залетают... ПОЗВОЛЯЮТ СЕБЕ НА ПОЛЕ "ВАНЬКУ ВАЛЯТЬ"...И рыба гниёт с головы!
Чиновников правительства, включая шпану, что "по стпорту"..УЖЕ ДАВНО НЕ НАКАЗЫВАЮТ НИ ЗА КАКИЕ ПРОВАЛЫ! Они там, б.л.я....дь, "своих не сдают"... ЧТОБ ИХ ВСЕХ СОБАКА СЪЕЛА, ПАРАЗИТОВ ПОГАНЫХ !
После победы в 22-м туре АПЛ над «Тоттенхэмом» (1:0) «Ливерпуль» довел беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 38 встреч. Именно столько матчей составляет дистанция целого розыгрыша турнира.
Из этих 38 матчей команда Юргена Клоппа свела к ничьей только пять. Последнее поражение «Ливерпуля» в АПЛ случилось 3 января прошлого года против «Манчестер Сити».
- «Ливерпуль» лидирует в таблице с 16-очковым отрывом.
- Команда ни разу не брала титул АПЛ.
- Следующий соперник «Ливерпуля» – «Манчестер Юнайтед» (19 января).