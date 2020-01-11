Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    «Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ 38 матчей подряд. Это дистанция целого чемпионата

    После победы в 22-м туре АПЛ над «Тоттенхэмом» (1:0) «Ливерпуль» довел беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 38 встреч. Именно столько матчей составляет дистанция целого розыгрыша турнира.

    Из этих 38 матчей команда Юргена Клоппа свела к ничьей только пять. Последнее поражение «Ливерпуля» в АПЛ случилось 3 января прошлого года против «Манчестер Сити».

    • «Ливерпуль» лидирует в таблице с 16-очковым отрывом.
    • Команда ни разу не брала титул АПЛ.
    • Следующий соперник «Ливерпуля» – «Манчестер Юнайтед» (19 января).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.01.2020 23:17
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1247

      solodealer 1 час назад

      Да уж....Статистика феноменальная! И играют - любо-дорого! На загляденье...
      Но... подумайте, ЧТО ЗА ВСЕМ ЭТИМ СТОИТ?
      В КАЖДОЙ ИГРЕ ОНИ ПЕРЕБЕГИВАЮТ И ПЕРЕИГРЫВАЮТ РОВНО ТАКИХ ЖЕ "ЗАРЯЖЕННЫХ НА ПОБЕДУ" ЗДОРОВЕННЫХ И ЗЛЫХ ПАРНЕЙ!)))) Не испытывайте иллюзий насчёт "лёгкости" с которой это ливерам удаётся! Я это к тому, что они ещё И СПОРТСМЕНЫ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЫ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ! А, ведь, для победы в турнире не требуется СТОЛЬКО ПОБЕЖДАТЬ! Вон..."космический Мансити в прошлом годуполучил золото, обгнав Ливерпуль...АЖ НА ОДНО ОЧКО!)))
      Сколько у нас в РПЛ ублюдков на миллионых зарплатах не режимят? Бухают, наркотой балуются, на нары залетают... ПОЗВОЛЯЮТ СЕБЕ НА ПОЛЕ "ВАНЬКУ ВАЛЯТЬ"...И рыба гниёт с головы!
      Чиновников правительства, включая шпану, что "по стпорту"..УЖЕ ДАВНО НЕ НАКАЗЫВАЮТ НИ ЗА КАКИЕ ПРОВАЛЫ! Они там, б.л.я....дь, "своих не сдают"... ЧТОБ ИХ ВСЕХ СОБАКА СЪЕЛА, ПАРАЗИТОВ ПОГАНЫХ !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3451

      Отчаянный Пердун > solodealer 24 минуты назад

      И играют 38 игр в АПЛ + кубок Англии + кубок лиги + ЛЧ или ЛЕ, а это (6 игр груп. и как минимум 2 игр плей офф) И не устают так как наши! это я ещё про Супер кубок и клубный ЧМ не сказал!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    80640
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75091
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru