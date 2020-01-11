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  • «Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ 38 матчей подряд. Это дистанция целого чемпионата

«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ 38 матчей подряд. Это дистанция целого чемпионата

11 января 2020, 23:17
3

После победы в 22-м туре АПЛ над «Тоттенхэмом» (1:0) «Ливерпуль» довел беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 38 встреч. Именно столько матчей составляет дистанция целого розыгрыша турнира.

Из этих 38 матчей команда Юргена Клоппа свела к ничьей только пять. Последнее поражение «Ливерпуля» в АПЛ случилось 3 января прошлого года против «Манчестер Сити».

  • «Ливерпуль» лидирует в таблице с 16-очковым отрывом.
  • Команда ни разу не брала титул АПЛ.
  • Следующий соперник «Ливерпуля» – «Манчестер Юнайтед» (19 января).

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ливерпуль
Комментарии (3)
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Kopo6ok22
1578781248
104 очка набранных получается- Рекорд))
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Томик
1578816208
Надеюсь в этом сезоне они чемпионат не упустят. Это уже слишком будет!
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