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  • Журналист Поу: «Вальверде может быть отправлен в отставку после 13 января»

Журналист Поу: «Вальверде может быть отправлен в отставку после 13 января»

10 января 2020, 01:20
3

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может быть отправлен в отставку.

По информации источника, вопрос об увольнении Вальверде будет подниматься на ближайшем заседании совета директоров «Барселоны», которое состоится 13 января.

  • Вальверде возглавляет «Барселону» с мая 2017 года.
  • Под его руководством каталонцы выиграли четыре трофея – дважды чемпионство Испании, Кубок и Суперкубок страны.

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Источник: твиттер El Barca RAC 1
Испания. Примера Барселона Вальверде Эрнесто
Комментарии (3)
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Jurabay
1578608540
Давно пора физрук
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dinar7777dinar
1578615795
Неужели ? Давно пора .
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SUHROB 74
1578625409
Наконец-то дошло до этих дебилов
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