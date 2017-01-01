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    Журналист Поу: «Вальверде может быть отправлен в отставку после 13 января»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может быть отправлен в отставку.

    По информации источника, вопрос об увольнении Вальверде будет подниматься на ближайшем заседании совета директоров «Барселоны», которое состоится 13 января.

    • Вальверде возглавляет «Барселону» с мая 2017 года.
    • Под его руководством каталонцы выиграли четыре трофея – дважды чемпионство Испании, Кубок и Суперкубок страны.

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    Источник: твиттер El Barca RAC 1

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