Журналист Поу: «Вальверде может быть отправлен в отставку после 13 января»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может быть отправлен в отставку.

По информации источника, вопрос об увольнении Вальверде будет подниматься на ближайшем заседании совета директоров «Барселоны», которое состоится 13 января.

Вальверде возглавляет «Барселону» с мая 2017 года.

Под его руководством каталонцы выиграли четыре трофея – дважды чемпионство Испании, Кубок и Суперкубок страны.

Суперкубок Испании. «Атлетико» обыграл «Барселону» и сыграет с «Реалом» в финале

В финале Суперкубка Испании не сыграют чемпион и обладатель Кубка