Суперкубок Испании. «Атлетико» обыграл «Барселону» и сыграет с «Реалом» в финале

Покупают молодых и талантливых защитников. Фирпо, Тодибо., а играть и расти им не дают. Зато деревянный Сержио Роберто в большой уважухе у физрука Впльверде. Накупаем в линию атаки кого надо и не надо, а яетырех надежных защитников подобрать не можем. Что президент, что тренер-дно.
В матче 1/2 финала Суперкубка Испании «Атлетико» одержал волевую победу над «Барселоной» – 3:2.
Благодаря этой победе «Атлетико» вышел в финал турнира, где 12 января сыграет с «Реалом».
Суперкубок Испании. Полуфинал
«Барселона» – «Атлетико» – 2:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Коке, 46; 1:1 – Месси, 51; 2:1 – Гризманн, 62; 2:2 – Мората, 81; 2:3 – Корреа, 86.