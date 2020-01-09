Суперкубок Испании. «Атлетико» обыграл «Барселону» и сыграет с «Реалом» в финале

В матче 1/2 финала Суперкубка Испании «Атлетико» одержал волевую победу над «Барселоной» – 3:2.

Благодаря этой победе «Атлетико» вышел в финал турнира, где 12 января сыграет с «Реалом».

Суперкубок Испании. Полуфинал

«Барселона» – «Атлетико» – 2:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Коке, 46; 1:1 – Месси, 51; 2:1 – Гризманн, 62; 2:2 – Мората, 81; 2:3 – Корреа, 86.