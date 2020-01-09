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    Суперкубок Испании. «Атлетико» обыграл «Барселону» и сыграет с «Реалом» в финале

    В матче 1/2 финала Суперкубка Испании «Атлетико» одержал волевую победу над «Барселоной» – 3:2.

    Благодаря этой победе «Атлетико» вышел в финал турнира, где 12 января сыграет с «Реалом».

    Суперкубок Испании. Полуфинал

    «Барселона» – «Атлетико» – 2:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Коке, 46; 1:1 – Месси, 51; 2:1 – Гризманн, 62; 2:2 – Мората, 81; 2:3 – Корреа, 86.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2020 23:54
    Комментарии36
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      Рейтинг: +1635

      Патронташ 30 минут назад

      Покупают молодых и талантливых защитников. Фирпо, Тодибо., а играть и расти им не дают. Зато деревянный Сержио Роберто в большой уважухе у физрука Впльверде. Накупаем в линию атаки кого надо и не надо, а яетырех надежных защитников подобрать не можем. Что президент, что тренер-дно.

      1
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      Рейтинг: +3082

      JTherry 52 минуты назад

      кому-то хотелось эль классико, кому-то - мадридское дерби, мне интересно - последнее, жду с нетерпением победы королевского клуба!!! оба полуфинала проведены достойно, особенно понравился Атлетико, самоотдача на высоте, у Симеоне не забалуешь...

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      Рейтинг: +570

      Юрэс 1 час назад

      Лига Ставок РУЛИТ...ХА ХА ХА ХА ХА!!!!!!
      ОПЯТЬ,ой СНОВА все и ВСЁ. ПРО........ЛИ .ХА ХА ХА

      1
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      Рейтинг: +815

      Benifacto > Юрэс 49 минут назад

      ипи его мать как пролетел....мамаааааа
      одна....опять она....барсааа
      сук реал -1 зашол вчера как домой)))

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      Рейтинг: +570

      Юрэс > Benifacto 25 минут назад

      Ээээ такой большой, а веришь в СКАЗКИ . ХА ха ха

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      Рейтинг: +9098

      DeStar 1 час назад

      И да, видеть как барса пропускает столько мячей( я в целом за сезон) для меня настолько непривычно, как видеть кого-то на вершине бундеслиги или серии А вместо юве и баварии..

      1
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      Рейтинг: +9098

      DeStar 1 час назад

      странно конечно ,барса топ топом, а ни туда ни сюда, это конечно не реал лопетеги и прочее, но блин, до этого не далеко, спасают буквально пару игроков, чтобы барса не была реалом прошлого года к примеру.

      1
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      Рейтинг: +1475

      starche 1 час назад

      Что еще должно произойти, чтобы носатого вышибли!?

      2
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      Рейтинг: +1475

      starche 1 час назад

      Безобразная игра Барсы в защите. Не защита, а просто ДЫРА!

      3
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      Рейтинг: +811

      Psih86 1 час назад

      Ни за кого не болел, а просто наслаждался игрой. Атлетико задавил своим прессингом. Скажу так с этим тренером Барсе ни чего не светит, а Симеоне топ.

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      Рейтинг: +3003

      dinar7777dinar > Psih86 1 час назад

      Сорян хотел лайк поставить . Вальверде аут

      1
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      Рейтинг: +1225

      solodealer 1 час назад

      Ниже один написал про Атлетико: "...отскочили...")))
      Понимаю состояние влюблённых в Месси)))
      Повторяю: "Отскочили"- это когда "не проиграли, при подавляющем преимуществе соперника")) То бишь - НИЧЬЯ)))
      Здесь уместнее: "вырвали победу"!)))))
      А вообще-то- классический случай из серии "ПОРЯДОК БЬЁТ КЛАСС"!
      Ну...кто бы смневался, что у "матрасников" и рядом нет никого похожего на суперзвёзд Барсы? Кроме одной...НО КАКОЙ!!!??? Тренера - Симеоне!
      Он...ВСЁ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ!))) Вытерпел этих "гениев нападения" НА ЗУБАХ и ...СКРОМНО, НО СО ВКУСОМ В НУЖНЫЙМОМЕНТ ПАРУ РАЗ ПРОПЕРДОЛИЛ ГЛАМУРЩИКОВ В ОБОРОНЕ БАРСЫ!))))
      Вопросы?))))

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      Рейтинг: +552

      Makaweli 1 час назад

      Не поклонник барсы, но считаю что Атлетико сегодня вытащил судья!

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      Рейтинг: +812

      FENIX-SL > Makaweli 49 минут назад

      вытащили футбольные правила
      рукой касаться мяча нельзя как и забивать из офсайда

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