Барселона - Атлетико

судья испортил матч..... чистая победа Барселоны
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судья испортил матч..... чистая победа Барселоны
War и судья уроды,где был оффсайд когда Пике забивал,козлы а не судейство.
Пипец им с Реалом
Пике опять в волейбол играет
Обе забьют.
Симеоне даст жару