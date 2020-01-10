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Судьи
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Кастилия-Леон)
Материалы

Барселона - Атлетико

09.01.2020, Четверг, 22:00 мск Трансляция: Матч ТВ Суперкубок Испании, 1/2 финала Барселона - Атлетико
Испания. Примера (2019/2020)
15 тур
1 декабря, воскресенье 23:00 Атлетико 0:1 Барселона
Испания. Примера (2018/2019)
31 тур
6 апреля, суббота 21:45 Барселона 2:0 Атлетико
13 тур
24 ноября, суббота 22:45 Атлетико 1:1 Барселона
Испания. Примера (2017/2018)
27 тур
4 марта, воскресенье 18:15 Барселона 1:0 Атлетико
8 тур
14 октября, суббота 21:45 Атлетико 1:1 Барселона
Испания. Примера (2016/2017)
24 тур
26 февраля, воскресенье 18:15 Атлетико 1:2 Барселона
5 тур
21 сентября, среда 23:00 Барселона 1:1 Атлетико
Испания. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
ответный матч		 7 февраля, вторник 23:00 Барселона 1:1 Атлетико
Испания. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
первый матч		 1 февраля, среда 23:00 Атлетико 1:2 Барселона
Лига чемпионов (2015/2016)
1/4 финала
ответный матч		 13 апреля, среда 21:45 Атлетико 2:0 Барселона
Лига чемпионов (2015/2016)
1/4 финала
первый матч		 5 апреля, вторник 21:45 Барселона 2:1 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
22 тур
30 января, суббота 18:00 Барселона 2:1 Атлетико
3 тур
12 сентября, суббота 21:30 Атлетико 1:2 Барселона
Испания. Примера (2014/2015)
37 тур
17 мая, воскресенье 20:00 Атлетико 0:1 Барселона
18 тур
11 января, воскресенье 23:00 Барселона 3:1 Атлетико
Испания. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
ответный матч		 28 января, среда 23:00 Атлетико 2:3 Барселона
Испания. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
первый матч		 21 января, среда 23:59 Барселона 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 20:00 Барселона 1:1 Атлетико
19 тур
11 января, суббота 23:00 Атлетико 0:0 Барселона
Лига чемпионов (2013/2014)
1/4 финала
ответный матч		 9 апреля, среда 22:45 Атлетико 1:0 Барселона
Лига чемпионов (2013/2014)
1/4 финала
первый матч		 1 апреля, вторник 22:45 Барселона 1:1 Атлетико
Суперкубок Испании 2013

ответный матч		 29 августа, четверг 01:00 Барселона 0:0 Атлетико
Суперкубок Испании 2013

первый матч		 22 августа, четверг 01:00 Атлетико 1:1 Барселона
Испания. Примера (2012/2013)
35 тур
12 мая, воскресенье 21:00 Атлетико 1:2 Барселона
16 тур
16 декабря, воскресенье 23:59 Барселона 4:1 Атлетико
Испания. Примера (2011/2012)
25 тур
27 февраля, понедельник 00:30 Атлетико 1:2 Барселона
6 тур
24 сентября, суббота 23:59 Барселона 5:0 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
22 тур
5 февраля, суббота 23:55 Барселона 3:0 Атлетико
3 тур
19 сентября, воскресенье 21:00 Атлетико 1:2 Барселона
Испания. Примера (2009/2010)
22 тур
14 февраля, воскресенье 23:00 Атлетико 2:1 Барселона
3 тур
19 сентября, суббота 23:55 Барселона 5:2 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
25 тур
1 марта, воскресенье 21:00 Атлетико 4:3 Барселона
6 тур
4 октября, суббота 23:55 Барселона 6:1 Атлетико
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
ответный матч		 14 января, среда 23:55 Барселона 2:1 Атлетико
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
первый матч		 6 января, вторник 22:00 Атлетико 1:3 Барселона
Испания. Примера (2007/2008)
26 тур
1 марта, суббота 22:00 Атлетико 4:2 Барселона
7 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Барселона 3:0 Атлетико
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    Рейтинг: +464

    Great Tartaria 10 января 2020, 22:46

    судья испортил матч..... чистая победа Барселоны

    0
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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 9 января 2020, 23:58

    War и судья уроды,где был оффсайд когда Пике забивал,козлы а не судейство.
    Пипец им с Реалом

    3
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    Рейтинг: +2410

    SarJr 9 января 2020, 23:47

    не матч а 3.14здец. какой же везучий атлетико.....

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    Рейтинг: +188

    Sergicious 9 января 2020, 23:44

    Пике опять в волейбол играет

    1
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 9 января 2020, 21:42

    Обе забьют.

    0
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    Рейтинг: +188

    Sergicious 9 января 2020, 17:37

    Симеоне даст жару

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