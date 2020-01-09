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Расписание матчей
Суперкубок Испании
Барселона - Атлетико
Барселона - Атлетико: обзор матча 09 января 2020
Барселона
09.01.2020, четверг, 22:00
Суперкубок Испании, 1/2 финала
2 : 3
Завершен
Атлетико
51'
Л. Месси
62'
А. Гризманн
47'
Коке
81'
А. Мората (П)
86'
А. Корреа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Атлетико
Замена
А. Фати
️️️️
Ф. де Йонг
88'
86'
ГОЛ! 2:3!
А. Корреа
Пас отдал
А. Мората
Замена
И. Ракитич
️️️️
С. Бускетс
85'
81'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Мората
Желтая карточка
Нето
80'
Желтая карточка
А. Видаль
78'
72'
Желтая карточка
М. Льоренте
72'
Замена
М. Льоренте
️️️️
Коке
71'
Травма
Коке
67'
Замена
Витоло
️️️️
Р. Лоди
64'
Желтая карточка
А. Фелипе
ГОЛ! 2:1!
А. Гризманн
62'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
51'
47'
ГОЛ! 0:1!
Коке
Пас отдал
А. Корреа
46'
Замена
Коке
️️️️
Э. Эррера
Желтая карточка
Л. Суарес
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
С. Савич
35'
Желтая карточка
Т. Парти
Желтая карточка
Ж. Пике
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
33
Нето
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
3-1-3-1-2
33
Нето
18
Альба
3
Пике
14
Умтити
5
Бускетс
6
Роберто
21
де Йонг
23
Видаль
10
Месси
7
Гризманн
9
Суарес
4-3-1-2
13
Облак
2
Триппьер
18
Фелипе
15
Савич
6
Лоди
16
Эррера
18
Парти
8
Ньигес
10
Корреа
79
Феликс
21
Мората
21
де Йонг
31
Фати
31
Фати
21
де Йонг
5
Бускетс
11
Ракитич
11
Ракитич
5
Бускетс
Коке
14
Льоренте
14
Льоренте
Коке
16
Эррера
6
Коке
6
Коке
16
Эррера
6
Лоди
7
Витоло
7
Витоло
6
Лоди
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
23
Карлес Перес
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Барселона - Атлетико
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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Атлетико
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