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  • В финале Суперкубка Испании не сыграют чемпион и обладатель Кубка

В финале Суперкубка Испании не сыграют чемпион и обладатель Кубка

10 января 2020, 01:09
15

В финале Суперкубка Испании 12 января сыграют «Реал» и «Атлетико».

Таким образом, впервые в истории турнира в решающем матче не примут участия чемпион и обладатель Кубка страны.

  • Ранее Суперкубок Испании состоял из одного матча между чемпионом и победителем Кубка.
  • С этого года в турнире принимают участие четыре команды – два финалиста Кубка и две лучшие команды чемпионата Испании, не квалифицировавшиеся через финал Кубка.
  • Действующим чемпионом Испании является «Барселона», уступившая в полуфинале Суперкубка «Атлетико» (2:3).
  • Действующий обладатель Кубка Испании – «Валенсия» – проиграла в полуфинале «Реалу» (1:3).

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Италия. Кубок Барселона Атлетико Валенсия Реал
Комментарии (15)
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DeStar
1578608922
Поэтому этот трофей не имеет право называться Суперкубок, что за бред? ведь вся суть суперкубка это игра между победителями двух иных внутренних трофеев. Ладно еще когда 1 команда оба берет, выход нужно искать, и играет например, вторая команда ла лиги ,или финалист кубка испании, а тут млять че? откуда? что за бред? может суперкубок еще будет проводить с 1/32 и все клубы ла лиги будут играть и еще с сегунды взять клубов? Уродство настоящее. Уже вижу как суперкубок уефа разыгрывают не победители ЛЕ и ЛЧ, а финалисты ЛЧ и ЛЕ,
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JI e x a
1578612471
Это не суперкубок. Либо надо менять название этого турнира, либо возвращать старый формат. А так, это просто мини-турнир лучших команд Испании, но никак не суперкубок.
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АртурZaСМ
1578635990
Что за х...ня? Супер кубок это один матч с чемпом и обладателем кубка. Что это за хр.е.нь с полуфиналами суперкубка?
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Garrincha58
1578641397
деньги, деньги и деньги, а где спортивный принцип?
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Боцман59rus
1578645683
Могут пойти дальше, все выездные матчи сливок в штатах... и на куй местных болел
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