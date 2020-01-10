В финале Суперкубка Испании не сыграют чемпион и обладатель Кубка

В финале Суперкубка Испании 12 января сыграют «Реал» и «Атлетико».
Таким образом, впервые в истории турнира в решающем матче не примут участия чемпион и обладатель Кубка страны.
- Ранее Суперкубок Испании состоял из одного матча между чемпионом и победителем Кубка.
- С этого года в турнире принимают участие четыре команды – два финалиста Кубка и две лучшие команды чемпионата Испании, не квалифицировавшиеся через финал Кубка.
- Действующим чемпионом Испании является «Барселона», уступившая в полуфинале Суперкубка «Атлетико» (2:3).
- Действующий обладатель Кубка Испании – «Валенсия» – проиграла в полуфинале «Реалу» (1:3).
Источник: Бомбардир.ру