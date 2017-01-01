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    В финале Суперкубка Испании не сыграют чемпион и обладатель Кубка

    В финале Суперкубка Испании 12 января сыграют «Реал» и «Атлетико».

    Таким образом, впервые в истории турнира в решающем матче не примут участия чемпион и обладатель Кубка страны.

    • Ранее Суперкубок Испании состоял из одного матча между чемпионом и победителем Кубка.
    • С этого года в турнире принимают участие четыре команды – два финалиста Кубка и две лучшие команды чемпионата Испании, не квалифицировавшиеся через финал Кубка.
    • Действующим чемпионом Испании является «Барселона», уступившая в полуфинале Суперкубка «Атлетико» (2:3).
    • Действующий обладатель Кубка Испании – «Валенсия» – проиграла в полуфинале «Реалу» (1:3).

    Источник: Бомбардир.ру

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