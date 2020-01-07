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  • Левандовски – о Клоппе: «Ради такого тренера можно сквозь огонь пройти»

Левандовски – о Клоппе: «Ради такого тренера можно сквозь огонь пройти»

7 января 2020, 09:44
4

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе, под руководством которого выступал в составе «Боруссии» Д.

«В Дортмунде я встретил человека, который очень сильно прокачал меня как личность. Я многому обязан Юргену. Он открыл для меня мир футбола.
У него бешеная харизма, и он правильно сочетает юмор и критику в общении с игроками. Ради такого тренера можно сквозь огонь пройти», – поделился нападающий.

  • Клопп работал в Дортмунде с 2008 по 2015-й.
  • Левандовски выступал в клубе с 2010 по 2014-й и забил 74 гола в 131 матче.

Источник: Bild
Англия. Премьер-лига Боруссия Д Бавария Ливерпуль Левандовски Роберт Клопп Юрген
Комментарии (4)
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giluxa1963
1578383155
типа я в Ливерпуль хочу
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Давид59
1578395716
Сквозь огонь говоришь? Не верю. В 2014-м, как Бавария купюрами потрясла, сразу убежал
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житель СПб
1578435767
Интересное высказывание! Конечно, справедливое, и в отношении очень достойного человека. Но вот вопрос: случайное ли, или с подтекстом - предложением себя?
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