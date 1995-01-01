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    Левандовски – о Клоппе: «Ради такого тренера можно сквозь огонь пройти»

    Форвард «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе, под руководством которого выступал в составе «Боруссии» Д.

    «В Дортмунде я встретил человека, который очень сильно прокачал меня как личность. Я многому обязан Юргену. Он открыл для меня мир футбола.
    У него бешеная харизма, и он правильно сочетает юмор и критику в общении с игроками. Ради такого тренера можно сквозь огонь пройти», – поделился нападающий.

    • Клопп работал в Дортмунде с 2008 по 2015-й.
    • Левандовски выступал в клубе с 2010 по 2014-й и забил 74 гола в 131 матче.

    Источник: Bild

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1683

      giluxa1963 1 час назад

      типа я в Ливерпуль хочу

      0
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      Рейтинг: +45

      MU 007 > giluxa1963 53 минуты назад

      Почему бы и нет? Игрок он хороший, только я думаю ему и в Баварии не плохо.

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