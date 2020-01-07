Левандовски – о Клоппе: «Ради такого тренера можно сквозь огонь пройти»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе, под руководством которого выступал в составе «Боруссии» Д.
«В Дортмунде я встретил человека, который очень сильно прокачал меня как личность. Я многому обязан Юргену. Он открыл для меня мир футбола.
У него бешеная харизма, и он правильно сочетает юмор и критику в общении с игроками. Ради такого тренера можно сквозь огонь пройти», – поделился нападающий.
- Клопп работал в Дортмунде с 2008 по 2015-й.
- Левандовски выступал в клубе с 2010 по 2014-й и забил 74 гола в 131 матче.
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