Уголовное дело в отношении фанатов «Зенита» аннулировано. Их подозревали в скандировании нацистских лозунгов 3 января

Болельщикам «Зенита», задержанным 3 января в Санкт-Петербурге по жалобам местных жителей, не грозит уголовное преследование. Причиной недовольства граждан стало перекрытие фанатами проспекта Бакунина, где поджигали дымовые шашки и, как говорят очевидцы, скандировали нацистские лозунги.

Уголовное дело завели, но теперь Главное управление по противодействию экстремизму МВД России его аннулировало. Фанаты смогли объяснить, что пели лишь песню «Ни «Спартак», ни «мусор», ни «Торпедо» нас не смогут переубедить!».