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    Уголовное дело в отношении фанатов «Зенита» аннулировано. Их подозревали в скандировании нацистских лозунгов 3 января

    Болельщикам «Зенита», задержанным 3 января в Санкт-Петербурге по жалобам местных жителей, не грозит уголовное преследование. Причиной недовольства граждан стало перекрытие фанатами проспекта Бакунина, где поджигали дымовые шашки и, как говорят очевидцы, скандировали нацистские лозунги.

    Уголовное дело завели, но теперь Главное управление по противодействию экстремизму МВД России его аннулировало. Фанаты смогли объяснить, что пели лишь песню «Ни «Спартак», ни «мусор», ни «Торпедо» нас не смогут переубедить!».

    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • Через несколько дней команда соберется на первый зимний сбор.
    • Чемпионат России возобновится в феврале.

    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 19:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8969

      KLIM777 30 минут назад

      Очень и очень странно. Были ли это фанаты и что вообще скандировали. кто вообще заявил.

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      Рейтинг: -37803

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      Ну раз донос ложный самое время возбудить уголовное дело против доносителей .

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      Рейтинг: +13331

      bset 2 часа назад

      Как четко работают. У нас в городе несколько лет под окнами пивнуха. В соседних домах семьи с детьми уснуть не могут, пока те горланят, постоянно жалуются на них, а толку ноль. А тут кто-то где-то что-то скандировал и сразу всех повязали. Ловить нарушителей - это хорошо, но тогда, когда ВСЕ получают адекватные наказания за правонарушения, а не так, что где-то кладут один известный орган на проблемы, а где-то для выслуги перед начальством начинают шевелиться.

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      Рейтинг: +149

      ZENIT****** > bset 9 минут назад

      А у меня тоже пару лет назад образовалась под окнами пивнуха-разливуха,и тоже не давала никому из близлежащих домов ,ни детям,ни женщинам,ни мужчинам нормально отдохнуть,ни в будни,ни в праздники......Так вот я просвистел Мужиков-соседей,с большей частью вообще был не знаком, и провели мы свой " демарш ",и с третьего разу всё стало как то вдруг всё тихо и смеренно,либо уходят в сторону ,кому не смиренно с указки усмирённых ранее,во избежание очередного(естественно было пару раз) жёсткого усмерения....Я к чему! КАЖДЫЙ ОТВЕЧАЕТ ТОЛЬКО ЗА СВОИ ЯЙЦА!!!И не надо ждать(как в твоём варианте,что на них толку ноль!!!) И ловить нарушителей, с адекватными наказаниями. Яйца, Яйца где твои были тогда, друг!?(пивнуха,не могли уснуть,толку ноль)???Вроде бы не обидел никого.Задели слова о простой беспомощности(умышленной,или сцыкливой,не берусь судить).

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