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  • Уголовное дело в отношении фанатов «Зенита» аннулировано. Их подозревали в скандировании нацистских лозунгов 3 января

Уголовное дело в отношении фанатов «Зенита» аннулировано. Их подозревали в скандировании нацистских лозунгов 3 января

5 января 2020, 19:55
10

Болельщикам «Зенита», задержанным 3 января в Санкт-Петербурге по жалобам местных жителей, не грозит уголовное преследование. Причиной недовольства граждан стало перекрытие фанатами проспекта Бакунина, где поджигали дымовые шашки и, как говорят очевидцы, скандировали нацистские лозунги.

Уголовное дело завели, но теперь Главное управление по противодействию экстремизму МВД России его аннулировало. Фанаты смогли объяснить, что пели лишь песню «Ни «Спартак», ни «мусор», ни «Торпедо» нас не смогут переубедить!».

  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
  • Через несколько дней команда соберется на первый зимний сбор.
  • Чемпионат России возобновится в феврале.

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (10)
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bset
1578244309
Как четко работают. У нас в городе несколько лет под окнами пивнуха. В соседних домах семьи с детьми уснуть не могут, пока те горланят, постоянно жалуются на них, а толку ноль. А тут кто-то где-то что-то скандировал и сразу всех повязали. Ловить нарушителей - это хорошо, но тогда, когда ВСЕ получают адекватные наказания за правонарушения, а не так, что где-то кладут один известный орган на проблемы, а где-то для выслуги перед начальством начинают шевелиться.
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Давид59
1578254186
Я приветствую активность фанатов. Но что их сейчас сподвигло на перекрытие улицы и массовую акцию??? Странно как то.
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Proker
1578259134
Аннулирован под лозунгами СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
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RotBerg
1578272715
Нацики ж мясная тема?) хотя у них одни черныши в команде)
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paracetamol
1578304594
Глупости какие...
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