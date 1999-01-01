«Аякс» впервые за 63 года проиграл три матча подряд, не забив в них ни одного гола

В матче 17-го тура Эредивизие «Аякс» в гостях уступил «АЗ Алкмаару» со счетом 0:1.

Это третье поражение подряд для амстердамской команды. Ранее они проиграли «Валенсии» (0:1) и «Виллем II» (0:2).

При этом во всех трех поединках «Аякс» не сумел забить ни одного гола.

Как сообщает Opta, подобная серия произошла в истории «Аякса» впервые с апреля 1956 года.