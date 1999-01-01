«Аякс» впервые за 63 года проиграл три матча подряд, не забив в них ни одного гола

Промес в этом году стал огромной движущей силой команды в атаке, не меньше чем Зиеш и Тадич, то по 4 забивали чуть ли не в каждой игре, тут Квинси вылетел и три матча сухари сушат.
В матче 17-го тура Эредивизие «Аякс» в гостях уступил «АЗ Алкмаару» со счетом 0:1.
Это третье поражение подряд для амстердамской команды. Ранее они проиграли «Валенсии» (0:1) и «Виллем II» (0:2).
При этом во всех трех поединках «Аякс» не сумел забить ни одного гола.
Как сообщает Opta, подобная серия произошла в истории «Аякса» впервые с апреля 1956 года.