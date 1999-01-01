Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    «Аякс» впервые за 63 года проиграл три матча подряд, не забив в них ни одного гола

    В матче 17-го тура Эредивизие «Аякс» в гостях уступил «АЗ Алкмаару» со счетом 0:1.

    Это третье поражение подряд для амстердамской команды. Ранее они проиграли «Валенсии» (0:1) и «Виллем II» (0:2).

    При этом во всех трех поединках «Аякс» не сумел забить ни одного гола.

    Как сообщает Opta, подобная серия произошла в истории «Аякса» впервые с апреля 1956 года.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:54
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +350

      Play 1 час назад

      Промес в этом году стал огромной движущей силой команды в атаке, не меньше чем Зиеш и Тадич, то по 4 забивали чуть ли не в каждой игре, тут Квинси вылетел и три матча сухари сушат.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1412

      AZ > Play 1 час назад

      Еще и Нерес отсутствует

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74818
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru