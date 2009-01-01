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    Лига Европы. ЦСКА завершит еврокубковую кампанию выездным матчем с «Эспаньолом»

    Сегодня, 12 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между «Эспаньолом» и ЦСКА.

    Игра пройдет в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат». Начало – в 23:00 по московскому времени.

    Команды уже встречались друг с другом 3 октября в Москве – тогда армейцы проиграли со счетом 0:2.

    Поединок не имеет турнирного значения – ЦСКА досрочно вылетел из еврокубков, а «Эспаньол» уже гарантировал себе первое место в квартете.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:14
    Комментарии6
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      Рейтинг: +294

      Граф2019 41 минуту назад

      обратите господа на одно обстоятельство,не прошли команды; России,Турции, и Белорусии. и только украинцам(2команды) сделали и сключения,мол и так скоро у нас будут... а вы говорите : футбол в не политике! чушь - деньги не пахнут...

      0
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      Рейтинг: +294

      Граф2019 > Граф2019 37 минут назад

      и сегодня вчерашний и позавчерашний кошмар продолжится!(хочется верить что это не так! но увы)...

      0
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      Рейтинг: +882

      evgevg13 1 час назад

      А надо? Сэкономили бы на перелёте и проживании, получили технарь 0-3. Всё же меньше, чем пропустят.

      0
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      Рейтинг: +4571

      paracetamol 1 час назад

      Даже и смотреть не стоит, чтобы не расстраиваться. Испанский аутсайдер куда сильнее этого г-на, что бы тыам не пи-дел Бабаев о судьях.

      1
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      Рейтинг: +20074

      VVM1964 1 час назад

      Вообще то ЦСКА закончил еврокубковую кампанию еще в позапрошлом туре ((((

      2
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      Рейтинг: +2972

      JTherry 2 часа назад

      очень похоже, что будет повторение вчерашнего сюжета в облажавшейся дрезиной в матче с Атлетико в ЛЧ: поехали, вроде, в футбол поиграть и денег срубить (2,7 млн. евро за победу и 0,9 - за ничью), а получилось - как всегда... пацаны для битья - вот что такое наши клубы, со случайными попутчиками легионерами...

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