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Лига Европы. ЦСКА завершит еврокубковую кампанию выездным матчем с «Эспаньолом»

12 декабря 2019, 10:14
6

Сегодня, 12 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между «Эспаньолом» и ЦСКА.

Игра пройдет в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат». Начало – в 23:00 по московскому времени.

Команды уже встречались друг с другом 3 октября в Москве – тогда армейцы проиграли со счетом 0:2.

Поединок не имеет турнирного значения – ЦСКА досрочно вылетел из еврокубков, а «Эспаньол» уже гарантировал себе первое место в квартете.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Эспаньол ЦСКА
Комментарии (6)
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JTherry
1576136892
очень похоже, что будет повторение вчерашнего сюжета в облажавшейся дрезиной в матче с Атлетико в ЛЧ: поехали, вроде, в футбол поиграть и денег срубить (2,7 млн. евро за победу и 0,9 - за ничью), а получилось - как всегда... пацаны для битья - вот что такое наши клубы, со случайными попутчиками легионерами...
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VVM1964
1576140919
Вообще то ЦСКА закончил еврокубковую кампанию еще в позапрошлом туре ((((
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paracetamol
1576140961
Даже и смотреть не стоит, чтобы не расстраиваться. Испанский аутсайдер куда сильнее этого г-на, что бы тыам не пи-дел Бабаев о судьях.
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evgevg13
1576141242
А надо? Сэкономили бы на перелёте и проживании, получили технарь 0-3. Всё же меньше, чем пропустят.
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Граф2019
1576142482
обратите господа на одно обстоятельство,не прошли команды; России,Турции, и Белорусии. и только украинцам(2команды) сделали и сключения,мол и так скоро у нас будут... а вы говорите : футбол в не политике! чушь - деньги не пахнут...
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