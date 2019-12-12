Лига Европы. ЦСКА завершит еврокубковую кампанию выездным матчем с «Эспаньолом»

Сегодня, 12 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между «Эспаньолом» и ЦСКА.

Игра пройдет в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат». Начало – в 23:00 по московскому времени.

Команды уже встречались друг с другом 3 октября в Москве – тогда армейцы проиграли со счетом 0:2.

Поединок не имеет турнирного значения – ЦСКА досрочно вылетел из еврокубков, а «Эспаньол» уже гарантировал себе первое место в квартете.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.