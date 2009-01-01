Лига Европы. ЦСКА завершит еврокубковую кампанию выездным матчем с «Эспаньолом»

обратите господа на одно обстоятельство,не прошли команды; России,Турции, и Белорусии. и только украинцам(2команды) сделали и сключения,мол и так скоро у нас будут... а вы говорите : футбол в не политике! чушь - деньги не пахнут...
Сегодня, 12 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между «Эспаньолом» и ЦСКА.
Игра пройдет в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат». Начало – в 23:00 по московскому времени.
Команды уже встречались друг с другом 3 октября в Москве – тогда армейцы проиграли со счетом 0:2.
Поединок не имеет турнирного значения – ЦСКА досрочно вылетел из еврокубков, а «Эспаньол» уже гарантировал себе первое место в квартете.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.