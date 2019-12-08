Дети Месси вручили ему «Золотой мяч» на «Камп Ноу» перед матчем с «Мальоркой»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси на этой неделе получил шестой «Золотой мяч». Он лидирует по этому показателю.
Перед матчем 16-го тура Примеры против «Мальорки» Месси вручили трофей на «Камп Ноу». Его вынесли на поле дети футболиста. Видео доступно ниже.
- Вторым по количеству «Золотых мячей» идет Криштиану Роналду.
- Месси, в отличие от португальца, не взял ни одного трофея со сборной.
- «Барселона» лидирует в Примере.
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Источник: твиттер Ла Лиги