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  • Дети Месси вручили ему «Золотой мяч» на «Камп Ноу» перед матчем с «Мальоркой»

Дети Месси вручили ему «Золотой мяч» на «Камп Ноу» перед матчем с «Мальоркой»

8 декабря 2019, 13:17
3

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси на этой неделе получил шестой «Золотой мяч». Он лидирует по этому показателю.

Перед матчем 16-го тура Примеры против «Мальорки» Месси вручили трофей на «Камп Ноу». Его вынесли на поле дети футболиста. Видео доступно ниже.

  • Вторым по количеству «Золотых мячей» идет Криштиану Роналду.
  • Месси, в отличие от португальца, не взял ни одного трофея со сборной.
  • «Барселона» лидирует в Примере.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Ла Лиги
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (3)
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johnny983
1575802532
Трогательно)
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Plyash
1575820005
Благодарит своих поклонников за любовь к себе и показывает,что они тоже причастны к его З.М. Великий спортсмен.
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Cules2013
1575839896
его сын еле его дотащил, тяжелый же трофей) забавно
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