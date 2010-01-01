Top Mercato: В трансфере Паредеса заинтересованы «Милан» и «Ювентус»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может покинуть чемпионат Франции.
По данным источника, в аргентинце заинтересованы клубы Серии А. Конкретно речь идет о «Ювентусе» и «Милане».
Туринцы рассматривают игрока парижан в качестве возможной замены Сами Хедире, который выбыл на три месяца из-за операции на колене.
Кроме Леандро, «Ювентус» рассматривает Ивана Ракитича из «Барселоны», а также Сандро Тонали из «Брешии».
- Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019-го за 40 миллионов евро.
- Суммарно за клуб он провел 32 матча и отдал две результативные передачи.
Источник: Top Mercato
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