Месси – о шестом «Золотом мяче»: «Особенный момент, потому что приближается мой уход из футбола»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал получение «Золотого мяча», который стал шестым в его карьере.
«Я знаю, сколько мне лет. И такие моменты особенные, потому что приближается мой уход из футбола, а это тяжело. Повторяю, хотя у меня и осталось еще несколько лет, сейчас кажется, что время летит, все происходит так быстро. Я надеюсь продолжать наслаждаться футболом, семьей, соперниками и своей жизнью», – сказал 32-летний аргентинец.
- Ранее Месси выигрывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.
- В 2019 году форвард выиграл Примеру и стал бронзовым призером Кубка Америки.
- Его статистика с начала календарного года: 54 матча, 46 голов и 18 ассистов.
Источник: Marca