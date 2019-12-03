Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Месси – о шестом «Золотом мяче»: «Особенный момент, потому что приближается мой уход из футбола»

Месси – о шестом «Золотом мяче»: «Особенный момент, потому что приближается мой уход из футбола»

3 декабря 2019, 00:18
8

Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал получение «Золотого мяча», который стал шестым в его карьере.

«Я знаю, сколько мне лет. И такие моменты особенные, потому что приближается мой уход из футбола, а это тяжело. Повторяю, хотя у меня и осталось еще несколько лет, сейчас кажется, что время летит, все происходит так быстро. Я надеюсь продолжать наслаждаться футболом, семьей, соперниками и своей жизнью», – сказал 32-летний аргентинец.

  • Ранее Месси выигрывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.
  • В 2019 году форвард выиграл Примеру и стал бронзовым призером Кубка Америки.
  • Его статистика с начала календарного года: 54 матча, 46 голов и 18 ассистов.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
G.P.
1575326786
Да уж... Футбол без Месси, без Роналдо - звучит странно, необычно и даже печально как-то. Нужно такие мысли пока задвигать подальше :)
Ответить
poliakovromanuil
1575331132
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://shorturl.ca/poyas
Ответить
mihail200606
1575346861
Кристина первая желает знать сколько ты ещё планируешь играть))
Ответить
Старикан
1575363506
Вчера было такое впечатление, что сам Лионель уже устал от этих призов и испытывал чувство неловкости перед претендентами...
Ответить
general.lizyukov
1575366988
Давай, Лео, у тебя впереди ещё несколько чудесных лет! Может, не в последний раз мячик дали. Да и Либертадорес надо взять напоследок )))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+