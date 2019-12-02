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    Месси – о шестом «Золотом мяче»: «Особенный момент, потому что приближается мой уход из футбола»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал получение «Золотого мяча», который стал шестым в его карьере.

    «Я знаю, сколько мне лет. И такие моменты особенные, потому что приближается мой уход из футбола, а это тяжело. Повторяю, хотя у меня и осталось еще несколько лет, сейчас кажется, что время летит, все происходит так быстро. Я надеюсь продолжать наслаждаться футболом, семьей, соперниками и своей жизнью», – сказал 32-летний аргентинец.

    • Ранее Месси выигрывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.
    • В 2019 году форвард выиграл Примеру и стал бронзовым призером Кубка Америки.
    • Его статистика с начала календарного года: 54 матча, 46 голов и 18 ассистов.

    Источник: Marca

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