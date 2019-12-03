Месси – о шестом «Золотом мяче»: «Особенный момент, потому что приближается мой уход из футбола»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал получение «Золотого мяча», который стал шестым в его карьере.

«Я знаю, сколько мне лет. И такие моменты особенные, потому что приближается мой уход из футбола, а это тяжело. Повторяю, хотя у меня и осталось еще несколько лет, сейчас кажется, что время летит, все происходит так быстро. Я надеюсь продолжать наслаждаться футболом, семьей, соперниками и своей жизнью», – сказал 32-летний аргентинец.