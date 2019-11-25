Гогуа получил травму ключицы. Защитник ЦСКА может не сыграть с «Лудогорцем»

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа травмировал ключицу перед матчем 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).

«Перелома ключицы у него нет, поэтому, думаю, скоро вернется в строй. На прошлой неделе они играли матч, он забил гол, а на следующий день на тренировке неудачно упал и повредил ключицу, но самое главное, что не сломал ее.

Сейчас он тренируется в щадящем режиме, но в ближайшие дни, думаю, вернется в общую группу и сыграет, если не в матче Лиги Европы с «Лудогорцем», то в РПЛ с «Арсеналом», – сказал агент игрока Дмитрий Селюк.