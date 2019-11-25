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    Гогуа получил травму ключицы. Защитник ЦСКА может не сыграть с «Лудогорцем»

    Защитник ЦСКА Седрик Гогуа травмировал ключицу перед матчем 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).

    «Перелома ключицы у него нет, поэтому, думаю, скоро вернется в строй. На прошлой неделе они играли матч, он забил гол, а на следующий день на тренировке неудачно упал и повредил ключицу, но самое главное, что не сломал ее.

    Сейчас он тренируется в щадящем режиме, но в ближайшие дни, думаю, вернется в общую группу и сыграет, если не в матче Лиги Европы с «Лудогорцем», то в РПЛ с «Арсеналом», – сказал агент игрока Дмитрий Селюк.

    • Матч ЦСКА с «Лудогорцем» пройдет 28 ноября.
    • Встреча с «Арсеналом» состоится 2 декабря.
    • В этом сезоне Гогуа провел за ЦСКА четыре матча и забил один гол.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1515

      Бухбух 31 минуту назад

      Не выдержал резкого похолодания.

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      Рейтинг: +4455

      Lester84 1 час назад

      Я б на месте Селюка не был в этом уверен. По-моему Гогуа уже проиграл конкуренцию Карпову. А пацан, на мой взгляд, от матча к матчу прибавляет

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