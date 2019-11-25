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  • Гогуа получил травму ключицы. Защитник ЦСКА может не сыграть с «Лудогорцем»

Гогуа получил травму ключицы. Защитник ЦСКА может не сыграть с «Лудогорцем»

25 ноября 2019, 16:46
3

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа травмировал ключицу перед матчем 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).

«Перелома ключицы у него нет, поэтому, думаю, скоро вернется в строй. На прошлой неделе они играли матч, он забил гол, а на следующий день на тренировке неудачно упал и повредил ключицу, но самое главное, что не сломал ее.

Сейчас он тренируется в щадящем режиме, но в ближайшие дни, думаю, вернется в общую группу и сыграет, если не в матче Лиги Европы с «Лудогорцем», то в РПЛ с «Арсеналом», – сказал агент игрока Дмитрий Селюк.

  • Матч ЦСКА с «Лудогорцем» пройдет 28 ноября.
  • Встреча с «Арсеналом» состоится 2 декабря.
  • В этом сезоне Гогуа провел за ЦСКА четыре матча и забил один гол.

Источник: «Р-Спорт»
Лига Европы Россия. Премьер-лига ЦСКА Лудогорец Арсенал Гогуа Седрик Селюк Дмитрий
Комментарии (3)
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Lester84
1574692497
Я б на месте Селюка не был в этом уверен. По-моему Гогуа уже проиграл конкуренцию Карпову. А пацан, на мой взгляд, от матча к матчу прибавляет
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Бухбух
1574694701
Не выдержал резкого похолодания.
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Arrow10
1574801890
Слава богу не будет играть , плохо конечно , что он что-то повредил , но ЦСКА точно не потреял от его травмы , это ж он вообще играть не умеет , на кой черт его брать надо было , вот за все время он ну вообще ничего не показал в защите , Бекао хоть и пробыл сезон , но сумел показать , что он может быть защитником.
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