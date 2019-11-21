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  • «Шахтер» оштрафован за объявление на русском языке во время скандального матча с «Динамо»

«Шахтер» оштрафован за объявление на русском языке во время скандального матча с «Динамо»

21 ноября 2019, 18:32
23

Донецкий «Шахтер» наказан штрафом за объявление на русском языке, сделанное во время матча 14-го тура чемпионата Украины с киевским «Динамо» (1:0).

Сумма штрафа – 20 тысяч гривен (53 тысяч рублей), сообщает «Футбол 24».

Во время матча арбитр Николай Балакин делал запрос, чтобы по стадиону было объявлено о недопустимости проявления расизма со стороны фанатов. Предупреждение прозвучало над харьковской ареной «Металлист» в том числе и на русском языке.

  • В матче 14-го тура УПЛ между «Шахтером» и киевским «Динамо» (1:0) игрок хозяев Тайсон подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков гостей.
  • В ответ на это футболист показал трибунам неприличный жест и пнул в них мяч. Судья показал красную карточку.

FIFPro попросила УАФ отменить красную карточку Тайсону. Игрок «Шахтера» показал неприличный жест фанатам и выбил в них мяч


Источник: «Футбол 24»
Украина. Премьер-лига Шахтер Динамо К
Комментарии (23)
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absent32
1574351170
главное чтобы была причина!!! а если она связана каким то боком с москалями, то тут грех пройти мимо!!!
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Давид59
1574354221
"Предупреждение прозвучало в том числе и на русском языке" . Я думаю это не из-за поддержки Путина, а потому что в Харькове много русскоязычных. Так исторически сложилось. Штрафовать за это?
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kazak161
1574356030
Скоро Шахтер будет играть в РПЛ а ДНР в составе России!
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Igreks
1574359197
Все правильно!!!! В Україні - українська мова, В Росії - російська
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