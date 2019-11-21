«Шахтер» оштрафован за объявление на русском языке во время скандального матча с «Динамо»

Донецкий «Шахтер» наказан штрафом за объявление на русском языке, сделанное во время матча 14-го тура чемпионата Украины с киевским «Динамо» (1:0).

Сумма штрафа – 20 тысяч гривен (53 тысяч рублей), сообщает «Футбол 24».

Во время матча арбитр Николай Балакин делал запрос, чтобы по стадиону было объявлено о недопустимости проявления расизма со стороны фанатов. Предупреждение прозвучало над харьковской ареной «Металлист» в том числе и на русском языке.

В матче 14-го тура УПЛ между «Шахтером» и киевским «Динамо» (1:0) игрок хозяев Тайсон подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков гостей.

подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков гостей. В ответ на это футболист показал трибунам неприличный жест и пнул в них мяч. Судья показал красную карточку.

FIFPro попросила УАФ отменить красную карточку Тайсону. Игрок «Шахтера» показал неприличный жест фанатам и выбил в них мяч



