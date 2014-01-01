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    «Шахтер» оштрафован за объявление на русском языке во время скандального матча с «Динамо»

    Донецкий «Шахтер» наказан штрафом за объявление на русском языке, сделанное во время матча 14-го тура чемпионата Украины с киевским «Динамо» (1:0).

    Сумма штрафа – 20 тысяч гривен (53 тысяч рублей), сообщает «Футбол 24».

    Во время матча арбитр Николай Балакин делал запрос, чтобы по стадиону было объявлено о недопустимости проявления расизма со стороны фанатов. Предупреждение прозвучало над харьковской ареной «Металлист» в том числе и на русском языке.

    • В матче 14-го тура УПЛ между «Шахтером» и киевским «Динамо» (1:0) игрок хозяев Тайсон подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков гостей.
    • В ответ на это футболист показал трибунам неприличный жест и пнул в них мяч. Судья показал красную карточку.

    FIFPro попросила УАФ отменить красную карточку Тайсону. Игрок «Шахтера» показал неприличный жест фанатам и выбил в них мяч


    Источник: «Футбол 24»

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1408

      Бомбардиръ 16 минут назад

      АТО уже дошла до футбола...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1952

      absent32 24 минуты назад

      главное чтобы была причина!!! а если она связана каким то боком с москалями, то тут грех пройти мимо!!!

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