Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кейн – Покеттино: «Вы были моим тренером и другом. Мы пережили несколько удивительных моментов, которые я никогда не забуду»

Кейн – Покеттино: «Вы были моим тренером и другом. Мы пережили несколько удивительных моментов, которые я никогда не забуду»

20 ноября 2019, 12:29
1

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн обратился к Маурисио Покеттино, покинувшему пост главного тренера лондонского клуба.

«Тренер. Я буду всегда благодарен вам за то, что вы помогли мне осуществить мои мечты. За последние пять с половиной лет мы пережили несколько удивительных моментов, которые я никогда не забуду.

Вы были моим тренером, но также и моим другом, и я благодарю вас за эти отношения. Удачи в новой главе вашей жизни!» – написал Кейн в твиттере.

  • Во вторник «Тоттенхэм» уволил Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
  • После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.
  • Новым главным тренером «шпор» стал Жозе Моуринью.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Поккетино уволен из «Тоттенхэма»

Источник: твиттер Гарри Кейна
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Кейн Гарри Почеттино Маурисио
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1574281703
Gaffer - это "Старина", а не просто "тренер"... вроде бы и за ТТХ никогда не болел, даже симпатии не было, и Почетом не восторгался, но как-то обидно и грустно, после его увольнения. Не так всё должно было окончиться. Ну, успехов ему в дальнейшем. А Леви очень рискует с Жозе.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+