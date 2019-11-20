Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Кейн – Покеттино: «Вы были моим тренером и другом. Мы пережили несколько удивительных моментов, которые я никогда не забуду»

    Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн обратился к Маурисио Покеттино, покинувшему пост главного тренера лондонского клуба.

    «Тренер. Я буду всегда благодарен вам за то, что вы помогли мне осуществить мои мечты. За последние пять с половиной лет мы пережили несколько удивительных моментов, которые я никогда не забуду.

    Вы были моим тренером, но также и моим другом, и я благодарю вас за эти отношения. Удачи в новой главе вашей жизни!» – написал Кейн в твиттере.

    • Во вторник «Тоттенхэм» уволил Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
    • После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.
    • Новым главным тренером «шпор» стал Жозе Моуринью.

    Поккетино уволен из «Тоттенхэма»

    Источник: твиттер Гарри Кейна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74520
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru