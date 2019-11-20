Кейн – Покеттино: «Вы были моим тренером и другом. Мы пережили несколько удивительных моментов, которые я никогда не забуду»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн обратился к Маурисио Покеттино, покинувшему пост главного тренера лондонского клуба.

«Тренер. Я буду всегда благодарен вам за то, что вы помогли мне осуществить мои мечты. За последние пять с половиной лет мы пережили несколько удивительных моментов, которые я никогда не забуду.

Вы были моим тренером, но также и моим другом, и я благодарю вас за эти отношения. Удачи в новой главе вашей жизни!» – написал Кейн в твиттере.

Во вторник «Тоттенхэм» уволил Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.

После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

Новым главным тренером «шпор» стал Жозе Моуринью.

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Поккетино уволен из «Тоттенхэма»