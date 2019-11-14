Месси: «Я не прошу футболки у других игроков, но однажды попросил у Зидана»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал о единственном случае в карьере, когда он после матча попросил футболку у соперника.
«Я не прошу футболки у других игроков, обычно я обмениваюсь ими. Но однажды я попросил футболку у Зидана. Вообще же, если за команду соперников играет аргентинец, обмениваюсь футболками с ним. Если же никто не просит меня об этом, я тоже никого не прошу», – сказал 32-летний форвард.
- Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
- Зидан с 2001 по 2006 год выступал за «Реал».
- Сейчас француз возглавляет мадридскую команду.
Источник: Marca