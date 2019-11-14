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  • Месси: «Я не прошу футболки у других игроков, но однажды попросил у Зидана»

Месси: «Я не прошу футболки у других игроков, но однажды попросил у Зидана»

14 ноября 2019, 09:58
7

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал о единственном случае в карьере, когда он после матча попросил футболку у соперника.

«Я не прошу футболки у других игроков, обычно я обмениваюсь ими. Но однажды я попросил футболку у Зидана. Вообще же, если за команду соперников играет аргентинец, обмениваюсь футболками с ним. Если же никто не просит меня об этом, я тоже никого не прошу», – сказал 32-летний форвард.

  • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
  • Зидан с 2001 по 2006 год выступал за «Реал».
  • Сейчас француз возглавляет мадридскую команду.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Реал Месси Лионель Зидан Зинедин
Комментарии (7)
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Fan Loko mik
1573716809
Какой гордый!! Не просит он! Просто твоя всем мала, очень трудно найти игрока в команде соперника подходящего размера, поэтому не просишь!
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Давид59
1573717026
Тоже не поддерживаю такое. Он слишком горд и велик? Может быть. Но подчёркивать это некрасиво
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Серж 69
1573721232
Ну это понятно,Зидан есть Зидан ,чего уж там.А вот футболка Смолова,например,вряд ли его прельстит,и это не удивительно,по игре и отношение.
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Saracen Jr
1573724069
Не рановато ли для комплементов зидану перед эль квассико?)))
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