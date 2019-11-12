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    Месси: «Я не прошу футболки у других игроков, но однажды попросил у Зидана»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал о единственном случае в карьере, когда он после матча попросил футболку у соперника.

    «Я не прошу футболки у других игроков, обычно я обмениваюсь ими. Но однажды я попросил футболку у Зидана. Вообще же, если за команду соперников играет аргентинец, обмениваюсь футболками с ним. Если же никто не просит меня об этом, я тоже никого не прошу», – сказал 32-летний форвард.

    • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
    • Зидан с 2001 по 2006 год выступал за «Реал».
    • Сейчас француз возглавляет мадридскую команду.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1840

      SarJr 27 минут назад

      Не рановато ли для комплементов зидану перед эль квассико?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      Серж 69 1 час назад

      Ну это понятно,Зидан есть Зидан ,чего уж там.А вот футболка Смолова,например,вряд ли его прельстит,и это не удивительно,по игре и отношение.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +642

      Давид59 2 часа назад

      Тоже не поддерживаю такое. Он слишком горд и велик? Может быть. Но подчёркивать это некрасиво

      -2
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      ...
      Рейтинг: +132

      Sterh > Давид59 2 часа назад

      А с чего ты взял, что он подчеркивал?
      Думаешь - вышел к толпе и давай рассказывать?
      Наверное - был вопрос - просит ли он поменяться футболками - вот он и ответил.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2807

      Fan Loko mik 2 часа назад

      Какой гордый!! Не просит он! Просто твоя всем мала, очень трудно найти игрока в команде соперника подходящего размера, поэтому не просишь!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41

      Proker > Fan Loko mik 1 час назад

      И его размер другим не подходит,карлик на поле только один

      1
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