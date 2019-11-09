Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Клопп: «У «Ливерпуля» нет шансов купить Мбаппе»

9 ноября 2019, 11:30
5

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что его клуб не может позволить себе приобретение форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Сложно купить игрока такого калибра. Сейчас я не вижу ни одного клуба, который мог бы провернуть такую сделку. Это касается и нас. Со спортивной точки зрения мало причин не подписывать Килиана, он отличный футболист. Дело, конечно, в деньгах. У «Ливерпуля» нет шансов, абсолютно никаких», – сказал Клопп.

  • 20-летний Мбаппе в текущем сезоне провел за «ПСЖ» 11 матчей, забил девять голов и сделал четыре ассиста.
  • Рыночная стоимость игрока оценивается в 200 миллионов евро.

Marca: Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с «ПСЖ»

Источник: Liverpool Echo
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Ливерпуль ПСЖ Мбаппе Килиан Клопп Юрген
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Jurabay
1573292871
Щяс и икарди не плохо себя проевляет впсж
Ответить
koli4ka
1573297171
Мопед по карману Барсе и только ей!!!
Ответить
mihail200606
1573297756
Клопп хитрец.. Он говорил что не будет покупать дорогих игроков и купили Вирджила.. Потом ещё что-то похожее сказал и купили Алисона.. Если выиграют чемпионство, вероятность появления мбаппе вырастает..
Ответить
Decorhome
1573454852
От добра добра не ищут. Ливерпуль и так хорош
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+