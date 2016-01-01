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    Клопп: «У «Ливерпуля» нет шансов купить Мбаппе»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что его клуб не может позволить себе приобретение форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    «Сложно купить игрока такого калибра. Сейчас я не вижу ни одного клуба, который мог бы провернуть такую сделку. Это касается и нас. Со спортивной точки зрения мало причин не подписывать Килиана, он отличный футболист. Дело, конечно, в деньгах. У «Ливерпуля» нет шансов, абсолютно никаких», – сказал Клопп.

    • 20-летний Мбаппе в текущем сезоне провел за «ПСЖ» 11 матчей, забил девять голов и сделал четыре ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока оценивается в 200 миллионов евро.

    Marca: Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с «ПСЖ»

    Источник: Liverpool Echo

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    Сегодня, 11:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +37

      Jurabay 5 минут назад

      Щяс и икарди не плохо себя проевляет впсж

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