Клопп: «У «Ливерпуля» нет шансов купить Мбаппе»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что его клуб не может позволить себе приобретение форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Сложно купить игрока такого калибра. Сейчас я не вижу ни одного клуба, который мог бы провернуть такую сделку. Это касается и нас. Со спортивной точки зрения мало причин не подписывать Килиана, он отличный футболист. Дело, конечно, в деньгах. У «Ливерпуля» нет шансов, абсолютно никаких», – сказал Клопп.

20-летний Мбаппе в текущем сезоне провел за «ПСЖ» 11 матчей, забил девять голов и сделал четыре ассиста.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 200 миллионов евро.

Marca: Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с «ПСЖ»