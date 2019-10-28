МЧС ликвидировал пожар возле «Открытие Арены»

Сегодня, 28 октября, возле стадиона «Спартака» «Открытие Арена» вспыхнул пожар. Причиной стало возгорание сухой травы. Угроз клубной инфраструктуре не было.

«Принятыми мерами в 17 часов 38 минут пожар был локализован, а в 17 часов 46 минут ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», – информирует МЧС России.