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    МЧС ликвидировал пожар возле «Открытие Арены»

    Сегодня, 28 октября, возле стадиона «Спартака» «Открытие Арена» вспыхнул пожар. Причиной стало возгорание сухой травы. Угроз клубной инфраструктуре не было.

    «Принятыми мерами в 17 часов 38 минут пожар был локализован, а в 17 часов 46 минут ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», – информирует МЧС России.

    • Причиной возгорания мог стать непогашенный костер.
    • «Открытие Арена» была введена в эксплуатацию в 2014 году, стадион принимал матчи чемпионата мира-2018.
    • «Спартак» в РПЛ идет на седьмом месте.

    Источник: МЧС России

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    28.10.2019 19:10
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +357

      alarm 19 часов назад

      у хряков знатно пригорело! позор спартаку!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11180

      sssrspartak > alarm 18 часов назад

      убожество ты обоссанное!!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +357

      alarm > sssrspartak 18 часов назад

      а мне кажется, это как раз те, кто опускается до твоего уровня развития)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11180

      sssrspartak > alarm 5 часов назад

      у тебя ваще ничего нет!ни стыда не совести!ты все утопил в своей желчи!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1830

      Борат 19 часов назад

      Там полыхали пykaны спартачей)))
      Вот умора!!!

      5
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      ...
      Рейтинг: +94

      Яврунгер Мстяшный 8 > Борат 18 часов назад

      у тебя норм троллинг поросят. но фразу "вот умора" - стоит убрать.
      просто антисвинной взгляд со стороны.....

      3
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    • ...
      Рейтинг: +155

      NEONFOL 19 часов назад

      где они там сухую траву нашли в октябре, сказочники

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7267

      ufos73 19 часов назад

      Вроде говорили что арену после ЧМ переименуют?

      0
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