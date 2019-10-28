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МЧС ликвидировал пожар возле «Открытие Арены»

28 октября 2019, 19:10
3

Сегодня, 28 октября, возле стадиона «Спартака» «Открытие Арена» вспыхнул пожар. Причиной стало возгорание сухой травы. Угроз клубной инфраструктуре не было.

«Принятыми мерами в 17 часов 38 минут пожар был локализован, а в 17 часов 46 минут ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», – информирует МЧС России.

  • Причиной возгорания мог стать непогашенный костер.
  • «Открытие Арена» была введена в эксплуатацию в 2014 году, стадион принимал матчи чемпионата мира-2018.
  • «Спартак» в РПЛ идет на седьмом месте.

Источник: МЧС России
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (3)
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ufos73
1572279960
Вроде говорили что арену после ЧМ переименуют?
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NEONFOL
1572280158
где они там сухую траву нашли в октябре, сказочники
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