МЧС ликвидировал пожар возле «Открытие Арены»

Сегодня, 28 октября, возле стадиона «Спартака» «Открытие Арена» вспыхнул пожар. Причиной стало возгорание сухой травы. Угроз клубной инфраструктуре не было.
«Принятыми мерами в 17 часов 38 минут пожар был локализован, а в 17 часов 46 минут ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», – информирует МЧС России.
- Причиной возгорания мог стать непогашенный костер.
- «Открытие Арена» была введена в эксплуатацию в 2014 году, стадион принимал матчи чемпионата мира-2018.
- «Спартак» в РПЛ идет на седьмом месте.
Источник: МЧС России