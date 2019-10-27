«Зенит» сыграет в Самаре в белой форме, на матче ожидается 30000 зрителей

Состоялось предматчевое совещание перед игрой 14 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом». На встрече ожидается 30 тысяч зрителей.
«Самарцы проведут матч в сине-голубых футболках и темно-синих шортах (вратарский свитер черного цвета), гости сыграют в белых футболках и шортах (свитер вратаря бирюзовый)» – информирует пресс-служба «Крыльев Советов».
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 14:00 по Москве.
- «Зенит» лидирует в таблице.
- «Крылья Советов» занимают седьмое место.
Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»