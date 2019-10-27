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    «Зенит» сыграет в Самаре в белой форме, на матче ожидается 30000 зрителей

    Состоялось предматчевое совещание перед игрой 14 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом». На встрече ожидается 30 тысяч зрителей.

    «Самарцы проведут матч в сине-голубых футболках и темно-синих шортах (вратарский свитер черного цвета), гости сыграют в белых футболках и шортах (свитер вратаря бирюзовый)» – информирует пресс-служба «Крыльев Советов».

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 14:00 по Москве.
    • «Зенит» лидирует в таблице.
    • «Крылья Советов» занимают седьмое место.

    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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    27.10.2019 13:15
    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +11181

      sssrspartak 27 октября, 13:29

      кожуру полен показывають

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