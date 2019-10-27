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  • «Зенит» сыграет в Самаре в белой форме, на матче ожидается 30000 зрителей

«Зенит» сыграет в Самаре в белой форме, на матче ожидается 30000 зрителей

27 октября 2019, 13:15

Состоялось предматчевое совещание перед игрой 14 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом». На встрече ожидается 30 тысяч зрителей.

«Самарцы проведут матч в сине-голубых футболках и темно-синих шортах (вратарский свитер черного цвета), гости сыграют в белых футболках и шортах (свитер вратаря бирюзовый)» – информирует пресс-служба «Крыльев Советов».

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 14:00 по Москве.
  • «Зенит» лидирует в таблице.
  • «Крылья Советов» занимают седьмое место.

Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит
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