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    Конор Макгрегор – ЦСКА: «В раздевалке я бы сказал парням, чтобы они пасовали, двигались и не паниковали»

    Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор во время своего визита в Москву посетил матч Лиги Европы между ЦСКА и «Ференцварошом» и поспорил на победу российского клуба.

    «В раздевалке я бы сказал парням, чтобы они продолжали в том же духе. Чтобы они пасовали, двигались и не паниковали. И гол обязательно придет. Я думаю, они победят 2:0. Хочешь поспорить на бутылку виски? Давай!» – сказал Макгрегор.

    • ЦСКА уступил «Ференцварошу» со счетом 0:1, пропустив гол на 86-й минуте.
    • Это третье подряд поражение армейцев в Лиге Европы.

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

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    27.10.2019 11:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1541

      general.lizyukov 27 октября, 11:45

      Конор, ты подвергаешь сомнению гений самого Ганчаренко?! Да ты бессмертный!!! )))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6036

      mihail200606 27 октября, 11:38

      Так себе тренер..))

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