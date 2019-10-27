Конор Макгрегор – ЦСКА: «В раздевалке я бы сказал парням, чтобы они пасовали, двигались и не паниковали»

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор во время своего визита в Москву посетил матч Лиги Европы между ЦСКА и «Ференцварошом» и поспорил на победу российского клуба.

«В раздевалке я бы сказал парням, чтобы они продолжали в том же духе. Чтобы они пасовали, двигались и не паниковали. И гол обязательно придет. Я думаю, они победят 2:0. Хочешь поспорить на бутылку виски? Давай!» – сказал Макгрегор.