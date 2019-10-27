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  • Конор Макгрегор – ЦСКА: «В раздевалке я бы сказал парням, чтобы они пасовали, двигались и не паниковали»

Конор Макгрегор – ЦСКА: «В раздевалке я бы сказал парням, чтобы они пасовали, двигались и не паниковали»

27 октября 2019, 11:17
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Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор во время своего визита в Москву посетил матч Лиги Европы между ЦСКА и «Ференцварошом» и поспорил на победу российского клуба.

«В раздевалке я бы сказал парням, чтобы они продолжали в том же духе. Чтобы они пасовали, двигались и не паниковали. И гол обязательно придет. Я думаю, они победят 2:0. Хочешь поспорить на бутылку виски? Давай!» – сказал Макгрегор.

  • ЦСКА уступил «Ференцварошу» со счетом 0:1, пропустив гол на 86-й минуте.
  • Это третье подряд поражение армейцев в Лиге Европы.

Источник: YouTube-канал ЦСКА
Лига Европы ЦСКА
Комментарии (2)
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mihail200606
1572165522
Так себе тренер..))
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general.lizyukov
1572165955
Конор, ты подвергаешь сомнению гений самого Ганчаренко?! Да ты бессмертный!!! )))
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