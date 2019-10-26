Месси: «Хочу стать чемпионом мира, но ничего не поменял бы в своей карьере ради этого»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о том, что он никогда не выигрывал чемпионат мира.

«Я хочу стать чемпионом мира. Но я не ничего не поменял бы в своей карьере ради этого. Мои достижения – это то, что дал мне Бог. Как есть, так есть. Я не мог и мечтать обо всем, чего добился. Я и так получил намного больше, чем мог себе представить», – сказал 32-летний футболист.