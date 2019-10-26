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    Месси: «Хочу стать чемпионом мира, но ничего не поменял бы в своей карьере ради этого»

    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о том, что он никогда не выигрывал чемпионат мира.

    «Я хочу стать чемпионом мира. Но я не ничего не поменял бы в своей карьере ради этого. Мои достижения – это то, что дал мне Бог. Как есть, так есть. Я не мог и мечтать обо всем, чего добился. Я и так получил намного больше, чем мог себе представить», – сказал 32-летний футболист.

    • Месси со сборной Аргентины доходил до финала ЧМ-2014, где проиграл Германии.
    • С национальной командой форвард не выиграл ни одного трофея.
    • В составе «Барселоны» аргентинец завоевал 34 титула.

    Источник: Marca

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    26.10.2019 06:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8596

      Cules2013 26 октября, 19:00

      Круто сказал, а то модно говорить "я бы всё отдал ради кубка". Месси живая легенда футбола, при том за всю его историю, а не кратковременный всплеск и уход в небытие. Сколько было чемпионов мира, о которых забывали буквально на следующий день. Можно быть чемпионом сидя на лавке запасных в сильной команде типа Франции или Испании - и что?, это что-то говорит о мастерстве игрока, или что он этот трофей заслужил? Это всё спекуляции.

      0
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      Рейтинг: +11067

      Garrincha58 26 октября, 09:30

      увы наверное уже не получится последний шанс в Катаре

      0
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      Рейтинг: +8596

      Cules2013 > Garrincha58 26 октября, 19:04

      шансы ещё будут + неизвестно как долго Месси будет играть вообще, и за сборную в частности. В Аргентине Месси бог футбола, и его будут вызывать в сборную хоть до 40, если он будет хоть чем-то полезен. Другое дело, что многие критики Месси хотят, чтобы он привёл чуть ли не самолично всю команду к триумфу на ЧМ. Это, конечно, почти нереально. Не смог это сделать и Роналду. Даже не приблизился к этому. Месси был в финале. Если бы ещё партнёры чуток подсобили получше, чем вышло у них в итоге, то можно было обыгрывать Германию.

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      Рейтинг: +884

      Football06 26 октября, 08:29

      Хорошо сказал , видно человек гордится тем что выиграл и тем что есть . А не Мечтает и не говорит об каких либо обменах ! Достоин уважения !

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