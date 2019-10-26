Месси: «Хочу стать чемпионом мира, но ничего не поменял бы в своей карьере ради этого»

Круто сказал, а то модно говорить "я бы всё отдал ради кубка". Месси живая легенда футбола, при том за всю его историю, а не кратковременный всплеск и уход в небытие. Сколько было чемпионов мира, о которых забывали буквально на следующий день. Можно быть чемпионом сидя на лавке запасных в сильной команде типа Франции или Испании - и что?, это что-то говорит о мастерстве игрока, или что он этот трофей заслужил? Это всё спекуляции.
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о том, что он никогда не выигрывал чемпионат мира.
«Я хочу стать чемпионом мира. Но я не ничего не поменял бы в своей карьере ради этого. Мои достижения – это то, что дал мне Бог. Как есть, так есть. Я не мог и мечтать обо всем, чего добился. Я и так получил намного больше, чем мог себе представить», – сказал 32-летний футболист.
- Месси со сборной Аргентины доходил до финала ЧМ-2014, где проиграл Германии.
- С национальной командой форвард не выиграл ни одного трофея.
- В составе «Барселоны» аргентинец завоевал 34 титула.