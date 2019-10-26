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  • Месси: «Хочу стать чемпионом мира, но ничего не поменял бы в своей карьере ради этого»

Месси: «Хочу стать чемпионом мира, но ничего не поменял бы в своей карьере ради этого»

26 октября 2019, 06:28
4

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о том, что он никогда не выигрывал чемпионат мира.

«Я хочу стать чемпионом мира. Но я не ничего не поменял бы в своей карьере ради этого. Мои достижения – это то, что дал мне Бог. Как есть, так есть. Я не мог и мечтать обо всем, чего добился. Я и так получил намного больше, чем мог себе представить», – сказал 32-летний футболист.

  • Месси со сборной Аргентины доходил до финала ЧМ-2014, где проиграл Германии.
  • С национальной командой форвард не выиграл ни одного трофея.
  • В составе «Барселоны» аргентинец завоевал 34 титула.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Аргентина Месси Лионель
Комментарии (4)
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Football06
1572067764
Хорошо сказал , видно человек гордится тем что выиграл и тем что есть . А не Мечтает и не говорит об каких либо обменах ! Достоин уважения !
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Garrincha58
1572071428
увы наверное уже не получится последний шанс в Катаре
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Cules2013
1572105632
Круто сказал, а то модно говорить "я бы всё отдал ради кубка". Месси живая легенда футбола, при том за всю его историю, а не кратковременный всплеск и уход в небытие. Сколько было чемпионов мира, о которых забывали буквально на следующий день. Можно быть чемпионом сидя на лавке запасных в сильной команде типа Франции или Испании - и что?, это что-то говорит о мастерстве игрока, или что он этот трофей заслужил? Это всё спекуляции.
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