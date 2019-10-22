Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Нап или опорник?» ЦСКА представил нового «коня»

22 октября 2019, 12:23
28

ЦСКА опубликовал видео с презентацией нового маскота команды.

«Нап или опорник? Кто он – новичок ПФК ЦСКА?» – говорится в названии видео, выложенного на YouTube-канале клуба.

В первый день новый маскот подписал контракт, познакомился с одноклубниками, провел тренировку и дал интервью.

«Увидеть наше усиление в деле вы сможете уже на ближайшем матче Лиги Европы с «Ференцварошем», – отметила пресс-служба ЦСКА.

  • ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в четверг, начало матча – в 19:55 мск.
  • После двух туров армейцы занимают последнее место в группе с 0 очками.

Источник: YouTube-канал ЦСКА
Лига Европы Россия. Премьер-лига ЦСКА Ференцварош
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чермындыр
1571737047
было бы оч смешно, если бы не было грустно от игры команды
Ответить
Skull_Boy
1571737923
Прикольно
Ответить
_Kesh_Suntar_
1571738502
После таких роликов, всегда не наши пользу! Большинство проигрываем!,,,
Ответить
dimmmka
1571738565
Он-напорник!!!
Ответить
Владислав Vlad
1571741369
А разве трансферное окно не закрыто?
Ответить
Т34
1571741732
Игроков уже Гинер купить не может, теперь цыгане ворованных коней поставляют.
Ответить
ilichkadr
1571745370
Мало кто обратил внимание на слово "МАСКОТ". Именно в это слове и зарыта собака. Маскот это что-то вроде талисмана. Поэтому кони и представили свой новый талисман. Хрюшкам тоже можно было запустить свой талисман, например Пумпу из мульта "Король лев", но они на меня обиделись.
Ответить
Decorhome
1571755760
Ахалтекинец
Ответить
FC CSKA moscow
1571761832
Он Игорю чуть выше плеча. Точно опорник, т.к. напа высокого искали. П.с. Из видео можно сделать вывод, что по-русски понимает Хотя и роль талисмана вполне вероятна
Ответить
Elect
1571818602
Молодцы! Позитивно!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+