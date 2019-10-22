«Нап или опорник?» ЦСКА представил нового «коня»

ЦСКА опубликовал видео с презентацией нового маскота команды.

«Нап или опорник? Кто он – новичок ПФК ЦСКА?» – говорится в названии видео, выложенного на YouTube-канале клуба.

В первый день новый маскот подписал контракт, познакомился с одноклубниками, провел тренировку и дал интервью.

«Увидеть наше усиление в деле вы сможете уже на ближайшем матче Лиги Европы с «Ференцварошем», – отметила пресс-служба ЦСКА.