Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    «Нап или опорник?» ЦСКА представил нового «коня»

    ЦСКА опубликовал видео с презентацией нового маскота команды.

    «Нап или опорник? Кто он – новичок ПФК ЦСКА?» – говорится в названии видео, выложенного на YouTube-канале клуба.

    В первый день новый маскот подписал контракт, познакомился с одноклубниками, провел тренировку и дал интервью.

    «Увидеть наше усиление в деле вы сможете уже на ближайшем матче Лиги Европы с «Ференцварошем», – отметила пресс-служба ЦСКА.

    • ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в четверг, начало матча – в 19:55 мск.
    • После двух туров армейцы занимают последнее место в группе с 0 очками.

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:23
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +371

      alarm 11 минут назад

      почему-то стало стыдно за спартак)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4783

      ilichkadr > alarm 4 минуты назад

      Ну, не в свинарнике же снимать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +586

      dimmmka 13 минут назад

      Он-напорник!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1670

      _Kesh_Suntar_ 14 минут назад

      После таких роликов, всегда не наши пользу! Большинство проигрываем!,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7230

      Skull_Boy 24 минуты назад

      Прикольно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1578

      Чермындыр 39 минут назад

      было бы оч смешно, если бы не было грустно от игры команды

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74166
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru