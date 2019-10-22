«Нап или опорник?» ЦСКА представил нового «коня»

ЦСКА опубликовал видео с презентацией нового маскота команды.
«Нап или опорник? Кто он – новичок ПФК ЦСКА?» – говорится в названии видео, выложенного на YouTube-канале клуба.
В первый день новый маскот подписал контракт, познакомился с одноклубниками, провел тренировку и дал интервью.
«Увидеть наше усиление в деле вы сможете уже на ближайшем матче Лиги Европы с «Ференцварошем», – отметила пресс-служба ЦСКА.
- ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в четверг, начало матча – в 19:55 мск.
- После двух туров армейцы занимают последнее место в группе с 0 очками.
Источник: YouTube-канал ЦСКА