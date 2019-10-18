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    Зидан – о переносе матча с «Барселоной»: «Я лучше промолчу»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о переносе даты матча 10-го тура Примеры против «Барселоны».

    «Мы поступим так, как нам скажут. Если нужно будет сыграть 26 октября, команда сделает это. Если будет назначена другая дата – мы будем играть в указанный день.

    Знаю, что есть много споров. Моя позиция как тренера заключается в том, чтобы команда была готова к тому моменту, когда нужно будет сыграть. Мы сможем приспособиться.

    У меня есть предпочтения, но я не буду их озвучивать. Я лучше промолчу. Мы знаем, что это может быть 7 или 18 декабря, мы приспособимся», – сказал Зидан.

    • В пятницу «Барселона» и «Реал» согласились провести Эль Класико 18 декабря.
    • Ла Лига выступает против, настаивая на переносе игры на 7 декабря.
    • В Каталонии проходят акции протеста в связи с решением Верховного суда Испании вынести приговор 9 чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

    Источник: Marca

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