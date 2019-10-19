Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зидан – о переносе матча с «Барселоной»: «Я лучше промолчу»

Зидан – о переносе матча с «Барселоной»: «Я лучше промолчу»

19 октября 2019, 06:33
3

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о переносе даты матча 10-го тура Примеры против «Барселоны».

«Мы поступим так, как нам скажут. Если нужно будет сыграть 26 октября, команда сделает это. Если будет назначена другая дата – мы будем играть в указанный день.

Знаю, что есть много споров. Моя позиция как тренера заключается в том, чтобы команда была готова к тому моменту, когда нужно будет сыграть. Мы сможем приспособиться.

У меня есть предпочтения, но я не буду их озвучивать. Я лучше промолчу. Мы знаем, что это может быть 7 или 18 декабря, мы приспособимся», – сказал Зидан.

  • В пятницу «Барселона» и «Реал» согласились провести Эль Класико 18 декабря.
  • Ла Лига выступает против, настаивая на переносе игры на 7 декабря.
  • В Каталонии проходят акции протеста в связи с решением Верховного суда Испании вынести приговор 9 чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Барселона Зидан Зинедин
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Decorhome
1571465484
Разумное решение
Ответить
koli4ka
1571470377
молчание-золото,мужику негоже трепаться...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+