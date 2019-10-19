Зидан – о переносе матча с «Барселоной»: «Я лучше промолчу»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о переносе даты матча 10-го тура Примеры против «Барселоны».

«Мы поступим так, как нам скажут. Если нужно будет сыграть 26 октября, команда сделает это. Если будет назначена другая дата – мы будем играть в указанный день.

Знаю, что есть много споров. Моя позиция как тренера заключается в том, чтобы команда была готова к тому моменту, когда нужно будет сыграть. Мы сможем приспособиться.

У меня есть предпочтения, но я не буду их озвучивать. Я лучше промолчу. Мы знаем, что это может быть 7 или 18 декабря, мы приспособимся», – сказал Зидан.