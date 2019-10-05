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    Лига 1. «ПСЖ» разгромно победил «Анжер», «Монако» проиграло «Монпелье» – у Головина красная карточка

    Состоялись матчи 9-го тура французской Лиги 1.

    Лидер чемпионата «ПСЖ» разгромно обыграл ближайшего преследователя «Анжер».

    «Монако» на выезде уступил «Монпелье». Российский полузащитник Александр Головин был удален с поля на 82-й минуте встречи, получив вторую желтую карточку.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 9-й тур

    ПСЖ – Анжер – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Сарабия, 13; 2:0 – Икарди, 37; 3:0 – Гуйе, 59; 4:0 – Неймар, 90.

    Брест – Метц – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Фассурье, 11; 2:0 – Кастельетто, 45.

    Дижон – Страсбур – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Мавидиди, 38.

    Монпелье – Монако – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Молле, 31; 2:0 – Мендеш, 39; 3:0 – Делорт, 56; 3:1 – Бен Йеддер, 68.

    Удаления: Головин, 82.

    Нант – Ницца – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Симон, 86.

    Тулуза – Бордо – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – де Превиль, 1; 0:2 – Пабло, 19; 0:3 – Хван, 53; 1:3 – Кулурис, 61.

    Календарь Лиги 1

    Таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2019 22:53
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