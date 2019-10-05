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Тулуза - Бордо

05.10.2019, Суббота, 21:00 мск Тулуза, стадион Муниципал Франция. Лига 1, 9 тур Тулуза - Бордо
Франция. Лига 1 (2018/2019)
25 тур
17 февраля, воскресенье 17:00 Бордо 2:1 Тулуза
2 тур
19 августа, воскресенье 18:00 Тулуза 2:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2017/2018)
37 тур
12 мая, суббота 22:00 Бордо 4:2 Тулуза
6 тур
15 сентября, пятница 21:45 Тулуза 0:1 Бордо
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
1/8 финала
12 декабря, вторник 20:45 Тулуза 2:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2016/2017)
21 тур
21 января, суббота 22:00 Бордо 1:0 Тулуза
2 тур
20 августа, суббота 21:00 Тулуза 4:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2015/2016)
30 тур
12 марта, суббота 22:00 Тулуза 4:0 Бордо
6 тур
20 сентября, воскресенье 15:00 Бордо 1:1 Тулуза
Франция. Лига 1 (2014/2015)
30 тур
21 марта, суббота 22:00 Тулуза 2:1 Бордо
12 тур
2 ноября, воскресенье 19:00 Бордо 2:1 Тулуза
Франция. Кубок (2014/2015)
1/32 финала
4 января, воскресенье 16:15 Бордо 2:1 Тулуза
Франция. Кубок Лиги (2014/2015)
3 раунд
28 октября, вторник 23:00 Тулуза 1:3 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
20 тур
11 января, суббота 23:00 Бордо 0:1 Тулуза
2 тур
17 августа, суббота 22:00 Тулуза 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
29 тур
17 марта, воскресенье 20:00 Тулуза 0:0 Бордо
11 тур
4 ноября, воскресенье 23:59 Бордо 1:0 Тулуза
Франция. Лига 1 (2011/2012)
22 тур
4 февраля, суббота 23:59 Бордо 2:0 Тулуза
6 тур
17 сентября, суббота 21:00 Тулуза 3:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
37 тур
21 мая, суббота 23:00 Тулуза 2:0 Бордо
2 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Бордо 1:2 Тулуза
Франция. Лига 1 (2009/2010)
35 тур
2 мая, воскресенье 19:00 Бордо 1:0 Тулуза
19 тур
23 декабря, среда 23:00 Тулуза 1:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 21:00 Тулуза 3:0 Бордо
9 тур
18 октября, суббота 21:00 Бордо 2:1 Тулуза
Франция. Лига 1 (2007/2008)
34 тур
20 апреля, воскресенье 20:00 Тулуза 0:1 Бордо
16 тур
2 декабря, воскресенье 20:00 Бордо 4:3 Тулуза
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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