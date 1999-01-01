Головин получил красную карточку в матче с «Монпелье»

Полузащитник «Монако» Александр Головин был удален с поля в матче 9-го тура Лиги 1 с «Монпелье».

По ходу встречи хавбек сборной России получил две желтые карточки и оставил «Монако» в меньшинстве на 82-й минуте встречи.