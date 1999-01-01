Головин получил красную карточку в матче с «Монпелье»

У Головина есть такая проблема - недисциплинированность, иногда он заигрывается и не может остановиться. Так было и в ЦСКА (просто иногда наши судьи более благосклонно к нему относились) так иногда страшно когда он на грани предупреждений играет за сборную. Прежде всего тренер должен ему это объяснить.
Полузащитник «Монако» Александр Головин был удален с поля в матче 9-го тура Лиги 1 с «Монпелье».
По ходу встречи хавбек сборной России получил две желтые карточки и оставил «Монако» в меньшинстве на 82-й минуте встречи.
- В этом сезоне Головин сыграл в восьми матчах Лиги 1, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
- Для 23-летнего россиянина это не первое удаление в составе «Монако». Ранее Головин получал прямую красную карточку в декабре 2018 года в матче с «Лионом» (0:3).