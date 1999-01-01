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    Головин получил красную карточку в матче с «Монпелье»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин был удален с поля в матче 9-го тура Лиги 1 с «Монпелье».

    По ходу встречи хавбек сборной России получил две желтые карточки и оставил «Монако» в меньшинстве на 82-й минуте встречи.

    • В этом сезоне Головин сыграл в восьми матчах Лиги 1, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
    • Для 23-летнего россиянина это не первое удаление в составе «Монако». Ранее Головин получал прямую красную карточку в декабре 2018 года в матче с «Лионом» (0:3).

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:40
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3443

      Yev 47 секунд назад

      У Головина есть такая проблема - недисциплинированность, иногда он заигрывается и не может остановиться. Так было и в ЦСКА (просто иногда наши судьи более благосклонно к нему относились) так иногда страшно когда он на грани предупреждений играет за сборную. Прежде всего тренер должен ему это объяснить.

      0
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      Рейтинг: +5078

      BRO_football 9 минут назад

      А ведь Головин так хорошо сыграл в матче с Брестом, помните? Все его героем называли и от WhoScored почти оценку 10 получил. Верили, что Головин наконец-то нашёл свою игру и поднимет Монако со дна.
      Ну а в итоге ничего нового. Игра Головина по-прежнему отвратительна. От него ждут бОльшего

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      Рейтинг: +5218

      Агасфер 19 минут назад

      Лучше все посмотрите второй(победный)гол Матавжа на 68-й минуте,в матче "Витесс"-"Утрехт"(2-1).До конца матча хохотал.

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      Рейтинг: +14532

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Первая красная за Монако, это как первый секс.

      0
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      Рейтинг: +5218

      Агасфер > DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      У него уже была,по-моему,в прошедшем сезоне.Даже прямая.

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      Рейтинг: +3526

      dinar7777dinar 23 минуты назад

      1 матч отыграл а остальное как всегда бред . Вали обратно в цска .

      -3
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      Рейтинг: +5218

      Агасфер > dinar7777dinar 21 минуту назад

      Да,вас трахать.

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