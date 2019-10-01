Слуцкий показал свое «обычное голландское утро»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в своем инстаграме опубликовал видео, на котором похожий на него мужчина занимается на тренажере.

«Мое обычное голландское утро», – пошутил Слуцкий в описании к ролику.

Ранее Слуцкий в интервью FOX Sports сравнил чемпионаты Голландии и России.

Российский тренер возглавил «Витесс» в марте 2018-го года. В сезоне-2018/19 команда финишировала на пятом месте в таблице чемпионата Голландии.

В этом сезоне команда из Арнема идет на четвертом месте в Эредивизи после восьми туров.