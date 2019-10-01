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    Слуцкий показал свое «обычное голландское утро»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в своем инстаграме опубликовал видео, на котором похожий на него мужчина занимается на тренажере.

    «Мое обычное голландское утро», – пошутил Слуцкий в описании к ролику.

    Ранее Слуцкий в интервью FOX Sports сравнил чемпионаты Голландии и России.

    • Российский тренер возглавил «Витесс» в марте 2018-го года. В сезоне-2018/19 команда финишировала на пятом месте в таблице чемпионата Голландии.
    • В этом сезоне команда из Арнема идет на четвертом месте в Эредивизи после восьми туров.

    text

    Публикация от text (@leonid.slutsky)

    Источник: инстаграм Леонида Слуцкого

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +917

      Romantic2010 52 минуты назад

      Красавчик!!! Человек с юмором всегда притягивает внимание

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