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    Слуцкий: «Для вас, ребята, футбол – это праздник. Для русских – это война»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о ключевых различиях футбола в России и Голландии.

    «В Голландии играть на ноль сложнее. Мне всегда нужно рассчитывать на то, что мы забьем столько, сколько сможем, потому что мы обязательно пропустим.
    В России иначе. У нас хватает хороших и сильных защитников. Но в атаке у нас не так много ярких футболистов, поэтому результаты вроде 0:0 и 1:0 очень популярны. Просто два разных подхода.

    Второе отличие – в Голландии необходимо подключать молодежь. В России больше делают ставку на опытных игроков, поскольку они надежнее и стабильны.

    Кроме того, для вас, ребята, футбол – это праздник. Для русских – это война. Ты или победишь, или умрешь. Только два варианта, все. Совершенно другой склад ума.

    Но есть вещь, в которой мы выигрываем у Голландии – стадионы, которые остались после ЧМ-2018. Для меня огромным сюрпризом стало, что в чемпионате Голландии шесть искусственных полей» – выразил мнение Слуцкий.

    Источник: Bij Andy in de Auto

    YouTube-канал бывшего полузащитника сборной Голландии, «Аякса» и «Интера» Энди ван дер Мейде, в котором он задает вопросы гостям во время автомобильной поездки.

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1465

      Axe111 1 час назад

      Для русских это мучение

      0
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    • ...
      Рейтинг: +733

      GSmall 1 час назад

      У нас я уже несколько раз замечал.Есть игроки шл.хи.Как не посмотришь в премьер лиге но в разных командах и ведь играют же,а молодой пацан какой нибудь в это время палирует лавку.Это не изменить,Россия была и будет хоккейной державой.Футбол это "хобби")

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