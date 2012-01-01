Слуцкий: «Для вас, ребята, футбол – это праздник. Для русских – это война»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о ключевых различиях футбола в России и Голландии.

«В Голландии играть на ноль сложнее. Мне всегда нужно рассчитывать на то, что мы забьем столько, сколько сможем, потому что мы обязательно пропустим.

В России иначе. У нас хватает хороших и сильных защитников. Но в атаке у нас не так много ярких футболистов, поэтому результаты вроде 0:0 и 1:0 очень популярны. Просто два разных подхода.

Второе отличие – в Голландии необходимо подключать молодежь. В России больше делают ставку на опытных игроков, поскольку они надежнее и стабильны.

Кроме того, для вас, ребята, футбол – это праздник. Для русских – это война. Ты или победишь, или умрешь. Только два варианта, все. Совершенно другой склад ума.

Но есть вещь, в которой мы выигрываем у Голландии – стадионы, которые остались после ЧМ-2018. Для меня огромным сюрпризом стало, что в чемпионате Голландии шесть искусственных полей» – выразил мнение Слуцкий.

